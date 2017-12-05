A premiação foi adiada para janeiro/2018 e avisaremos aqui o local e data.
Relação dos finalista do prêmio Baixada 2017:
ARTES CÊNICAS
ALEXANDRE PAIM – Nova Iguaçu
CIA. CERNE – São João de Meriti
RUAR’T – Nova Iguaçu
ARTES VISUAIS E ARTES DIGITAIS ELETRÔNICAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BELAS ARTES – Seropédica
FABIANA KALED – Guapimirim
ORÁDIA PORCIÚNCULA – Nova Iguaçu
AUDIOVISUAL
CINEMA DE GUERRILHA DA BAIXADA – São João de Meriti
FLÁVIO MACHADO – DUQUE DE CAXIAS
PAMELA OHNITRAN – Nova Iguaçu
CIDADANIA
ANDRÉA VALE - Nova Iguaçu
INSTITUIÇÃO ESPIRITUALISTA ONI LEWA NJO – Magé
JOSUÉ VALENTIM – Nova Iguaçu
COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS INTERATIVAS
ALAN LIMA/ PORTAL BAIXADA – Duque de Caxias
CARLOS EDUARDO SOTON FERREIRA/ site O melhor da Baixada - Nova Iguaçu
IVAN LIMA AGUILAR/ SITE JAPERI ONLINE – Japeri
LITERATURA
CHARLENE FRANÇA - Nova Iguaçu
JONATAN MAGELLA DA SILVA - Nova Iguaçu
THIAGO KUERQUES - Nova Iguaçu
MÚSICA
IRIO LIMA – Guapimirim
ROTA ESPIRAL - São João de Meriti
VITINHO CARDOSO – Magé
PATRIMÔNIO CULTURAL
ANTONIO SEIXAS – Magé
LABORATÓRIO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA - Duque de Caxias
SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECÍLIA – Magé
PRODUÇÃO ACADÊMICA/CIÊNCIA
DAISE PEREIRA – Magé
EDILEUZA QUEIROZ- Nova Iguaçu
PATRICIA RANGEL – Mesquita
PRODUÇÃO CULTURAL
ANDREIA QUINTÃO – Duque De Caxias
CENTRO DE ARTE E CULTURA – CAC UFRRJ
ERIC FANUEL – Magé
RUBEM JATOBÁ (RAS BEMRU) – Nilópolis
SESI CULTURAL / DUQUE DE CAXIAS - Duque de Caxias
RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
ANA MARIA DE SOUZA – Magé
CIA DE TEATRO E AUDIOVISUAL WOOLEEFER - Magé
IDALINA SOUZA - Duque de Caxias