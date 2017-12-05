XVI PRÊMIO BAIXADA 2017 – FINALISTAS

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A premiação foi adiada para janeiro/2018 e avisaremos aqui o local e data.

Relação dos finalista do prêmio Baixada 2017:

ARTES CÊNICAS

ALEXANDRE PAIM – Nova Iguaçu

CIA. CERNE – São João de Meriti

RUAR’T – Nova Iguaçu

ARTES VISUAIS E ARTES DIGITAIS ELETRÔNICAS

CURSO DE GRADUAÇÃO EM BELAS ARTES – Seropédica

FABIANA KALED – Guapimirim

ORÁDIA PORCIÚNCULA – Nova Iguaçu

AUDIOVISUAL

CINEMA DE GUERRILHA DA BAIXADA – São João de Meriti

FLÁVIO MACHADO – DUQUE DE CAXIAS

PAMELA OHNITRAN – Nova Iguaçu

CIDADANIA

ANDRÉA VALE - Nova Iguaçu

INSTITUIÇÃO ESPIRITUALISTA ONI LEWA NJO – Magé

JOSUÉ VALENTIM – Nova Iguaçu

COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS INTERATIVAS

ALAN LIMA/ PORTAL BAIXADA – Duque de Caxias

CARLOS EDUARDO SOTON FERREIRA/ site O melhor da Baixada - Nova Iguaçu

IVAN LIMA AGUILAR/ SITE JAPERI ONLINE – Japeri

LITERATURA

CHARLENE FRANÇA - Nova Iguaçu

JONATAN MAGELLA DA SILVA - Nova Iguaçu

THIAGO KUERQUES - Nova Iguaçu

MÚSICA

IRIO LIMA – Guapimirim

ROTA ESPIRAL - São João de Meriti

VITINHO CARDOSO – Magé

PATRIMÔNIO CULTURAL

ANTONIO SEIXAS – Magé

LABORATÓRIO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA - Duque de Caxias

SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECÍLIA – Magé

PRODUÇÃO ACADÊMICA/CIÊNCIA

DAISE PEREIRA – Magé

EDILEUZA QUEIROZ- Nova Iguaçu

PATRICIA RANGEL – Mesquita

PRODUÇÃO CULTURAL

ANDREIA QUINTÃO – Duque De Caxias

CENTRO DE ARTE E CULTURA – CAC UFRRJ

ERIC FANUEL – Magé 

RUBEM JATOBÁ (RAS BEMRU) – Nilópolis 

SESI CULTURAL / DUQUE DE CAXIAS - Duque de Caxias

RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE

ANA MARIA DE SOUZA – Magé

CIA DE TEATRO E AUDIOVISUAL WOOLEEFER - Magé

IDALINA SOUZA - Duque de Caxias

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