Por : Raphael Gomes

Vou Pro Sereno & Revelação

Uma Exaltação ao Samba

“RELIGIÃO”

Dia 02 de dezembro – No Dia Nacional Do Samba, o grupos Vou Pro Sereno e Revelação lançam uma exaltação ao samba.

“Quem Disse Que O Samba Morreu – Tá Doido Pro Samba Acabar, O Samba Ultrapassa O Tempo, É Nossa Paixão Popular”… – Esse verso é só o início da música “Religião”, gravada pelos sambistas do Vou Pro Sereno e do Revelação, na última quinta-feira/30, que se juntaram para uma exaltação ao ritmo que canta a alegria, a esperança, histórias e o amor. Uma celebração ao samba.

Neste sábado/02, Dia Nacional Do Samba, os dois grupos estarão lançando em suas redes sociais e apresentando pela primeira vez nos palcos que estiverem se apresentando, esta canção, que homenageia a todos os sambistas que estão aí, aos que já se foram deixando para nós suas letras e legado musical, aos que estão chegando e a nossa estrela máxima musical, nossa referência mundial, o samba!

Completando 101 anos, o ritmo esta sendo comemorado por todos os cantos do país e até fora dele. De trem carregado de bambas cantando da Central do Brasil a Osvaldo Cruz, um dos berços do ritmo, no Rio de Janeiro, a rodas e movimentos com nomes consagrados no Recôncavo Baiano, aos cantões do Pernambuco, Brasília, do oiapoque ao chui.

O samba pode até causar muitas controvérsias em relação a sua origem, mas o que vale é a batucada, “dizer o samba no pé”, demonstrando, além de graça e sensualidade, toda uma alegria contagiante, além de contar histórias. Mas o samba não pára por aí, é enriquecido, em suas muitas variantes, pelo uso de todos os instrumentos antigos e modernos da eletrônica mais atual, e pelo timbre das mais diversas linguagens poéticas e musicais.

Foi no dia 27 de novembro de 1916, que o compositor Donga registrava a música “Pelo Telefone”, considerado o primeiro samba a ser gravado. O gênero completou 100 anos, ano passado. E para comemorar, artistas de todo o país se unem para homenagear o Dia Nacional do Samba.

O “VPS” vai representar o Rio de Janeiro em Macapá/AP, neste dia/02. O quarteto carioca vai se apresentar num palco 360°, no projeto, Samba Do Meio Do Mundo.

Engana-se quem acha que o Vou Pro Sereno é novo na estrada. Com um louvor todo especial ao samba de raiz, aos mestres e sua verdade musical, formado em 1997, já contam 20 anos de palcos. Com a explosão de “Mulher Não Manda em Homem”, em 2012, por todo o território nacional, finalmente chegou ao topo. — Outros sucessos também embalaram pagodes, rodas e muitas festas como, “Sem Moderação”, “Logo De Um Jeito” e a “Nosso Amor É Perfeito”.

Atualmente comanda uma das rodas de samba de maior referência do Rio De Janeiro, a Roda “Nada pra Fazer”, com um público de aproximadamente 10 mil pessoas. Reúne sucessos nas rádios como “Quero Mais” e “Logo Dou um jeito”, além de “Nada Pra Fazer”, canção atual de trabalho, tocada nas maiores rádios do país e que dá nome à roda.

O grupo Revelação uma das referências do Vou Pro Sereno, dono de pérolas cantadas em todas as rodas de samba e sambas de mesa das boas, atualmente apresenta a turnê “O samba continua”, nome também do disco, que marca a estréia do cantor Davi Pereira, que assumiu os vocais em junho de 2015, e ainda o retorno da parceria com produtor Bira Haway, conceituado no gênero…

Nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 23 de abril de 1991​ e deve muito o inicio de sua carreira para um dos mais ilustres músicos: Victor Stecca, década de 1990, com um pagode de mesa tipicamente carioca que era realizado no Arranco.

