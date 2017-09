O nascimento é um momento de ruptura drástica entre mãe e bebê. Por esse motivo, muitas vezes, nas primeiras horas de vida, o organismo do recém-nascido ainda sofre as consequências das substâncias que recebia ainda no corpo da mãe.

E não apenas as nutricionais provenientes do que a gestante ingere, como também aquelas que são produzidas fisiologicamente pelo corpo da grávida, como as hormonais.

Causa da menstruação e corrimento no bebê

Assim sendo, nas primeiras horas de vida, as recém-nascidas podem ter uma espécie de “menstruação”. Na verdade, a secreção consiste em muco com um pouco de sangue em decorrência das mudanças hormonais que o bebê sofre dentro e fora do útero, e isso é absolutamente normal.

Todos os bebês sofrem a influência das alterações hormonais que ocorrem desde o corpo da mãe e, especificamente as meninas, que compartilham das mesmas características hormonais, podem ter a excreção de uma espécie de corrimento ou até uma “pequena menstruação”, já que este muco pode vir manchado de sangue.

Como dentro do útero o bebê fica completamente sob a influência dos hormônios da mãe, as meninas recém-nascidas herdam por algumas semanas as consequências destas substâncias que podem causar a secreção vaginal que, vez ou outra, pode vir com resquícios de sangue, parecendo uma falsa menstruação.

A condição é normal e originada pela variação hormonal. Essa pequena e rápida menstruação dura poucos dias e, mesmo sendo comum nas recém-nascidas, pode acontecer em meninas com algumas semanas ou meses de nascimento. Mesmo que seja recomendável ser observado de perto, esse sangramento não constitui um problema e não deve ser motivo de preocupação.