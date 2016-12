Viaduto de Madureira realiza o último Baile de Charme do ano nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 30 de dezembro, a partir das 22h, têm o último Baile de Charme do Viaduto de Madureira do Ano com as Equipes Dutão, Eu Amo Baile de Charme e Só Charme. No comando da pista os DJs Fernandinho, Guto, Michell, Emekay e Xokolaty tocando o melhor da Black Music e recebendo os Disc Jockeys convidados. Os organizadores do evento estão fazendo uma grande promoção. Na compra de um ingresso para o ultimo Baile do ano, você leva totalmente grátis mais um para curtir o primeiro Baile do ano. O passaporte já está à venda por R$ 20,00-(antecipado direito aos dois Bailes). Mais informações pelos telefones: 7895-9862 / 7836-8748.

História do Baile de Charme do Viaduto

Em 11 de maio de 1990, um grupo de amigos, verdadeiros entusiastas do samba, conhecidos como “Leno, Pedro, Edinho e Xandoca”, se organizam e fundam o bloco carnavalesco “Pagodão de Madureira”, tendo como local de suas manifestações a parte inferior do “Viaduto Negrão de Lima”. No mesmo ano, em 19 de maio, um sábado, dia tradicional dos bailes de hoje, inicia-se a história do Baile Charme do Viaduto de Madureira, com os DJs residentes Markin New Charm, Kally e Loopy e dividindo os toca-discos na estréia com os convidados: “DJ Malboro (apoiando com seus equipamentos), Fernandinho e Corello. Três anos depois é completado um novo time: “Markin, Loopy, Michell, Kally e A”.

O movimento hip-hop carioca estava no auge e contra a violência que acontecia na época nos bailes funk, optaram pelo ritmo “new Jack swing”, divulgado em diversos bailes charme na época. Variando positivamente sobre o mesmo tema. Hoje, o Viaduto é conhecido como um centro de concentração popular, responsável pela difusão da cultura negra no Estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, o Governo do Estado, decide reconhecê-lo, junto à organização remanescente do espaço, como um instrumento essencial à cultura do bairro, assim como as escolas de samba e o jongo: deste modo, em 1995, o Projeto é batizado de “Projeto Rio Charme”, e tem suas dependências reformadas visando o controle e a segurança do público.

Além de eventos semanais e premiações, o espaço já recebeu diversas atrações internacionais e nacionais: Keith Sweat, Chingy, Montell Jordan, Darrius, Negra Li, Quelynah, Nina Black, Sampa Crew, Dughettu, Sandra de Sá, Racionais MCs e muitos outros. Oferece também oportunidades para novos talentos musicais voltados para Black Music e Hip-Hop e muito bem freqüentado por nomes do meio artístico. Responsável por uma grande festa anual do “Dia da Consciência Negra” e constantemente realizando eventos sociais.

Em 2012, o Baile do Viaduto serviu de inspiração para o autor Manoel Carlos da Rede Globo, para a novela Avenida Brasil, onde existia um núcleo chamado Baile do Divino que tinham como principal característica os famosos passinhos no Baile do Viaduto. Em fevereiro de 2013, houve homenagem da Escola de Samba Portela, que teve o seu enredo falando sobre Madureira, e uma Ala totalmente dedicada ao Baile Charme do Viaduto de Madureira. No ano de 2013, definitivamente o Viaduto de Madureira foi entregue ao Baile Charme.

