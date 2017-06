Festa do Trabalhador em Caxias e São João



A celebração toma a Praça do Pacificador. Às 17h40, Valesca Popozuda sobe ao palco. Às 19h20, é a vez da bateria da Grande Rio. Às 20h30, Diogo Nogueira entoa sucessos do samba. Endereço: Praça do Pacificador s/nº, Centro, Duque de Caxias. Seg, a partir de 17h30. Grátis. Livre.

Festa do Trabalhador em Nova Iguaçu

Bruna Karla agita Baixada com sucessos da música gospel.

Endereço: Via Light s/nº, na altura do Pólo Gastronômico, Centro, Nova Iguaçu. Seg, às 20h30. Grátis. Livre.

Festa do Trabalhador em Meriti

Diogo Nogueira lidera uma roda de samba embalada por clássicos. Endereço: Praça dos Três Poderes s/nº, Vilar dos Teles. Seg, às 16h. Grátis. Livre.