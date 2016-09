V Semana da Baixada Fluminense – de 19 a 23 de setembro de 2016

PROGRAMAÇÃO

Atividade Permanente

20 a 23 de setembro de 2016

11h as 20h – Feira Ubuntu

Descrição: Feira de Afroempreendedores – roupas, acessórios, corte à seco, produtos orgânicos para cabelos crespo, trancista e consultoria capilar

Local: Hall em frente ao RU

Segunda-feira

19 de setembro de 2016

17h – Abertura: Apresentação Big Band PEC Music

– Maestro Neilson PEC

– Saxofonista Edesio Gomes

Local: Hall em frente ao RU

18h – Mesa de Abertura

Convidados:

– Profa. Dra. Ana Maria Dantas Soares – Reitora

– Prof. Dr. Alexandre Fortes – Diretor do Instituto Multidisciplinar

– Profa. Dra. Lígia Machado – Pró-Reitora de Graduação

– Profa. Dra. Katherina Comedouros – Pró-Reitora de Extensão

– Sr. Geraldo Pinheiro – Diretor do campus Nova Iguaçu

– Prof. Dr. Otair Fernandes – Tutor PET Conexões Baixada

– Mayara Firmino Pereira de Britto – Geografia/PET Conexões Baixada

Apresentadoras:

Thaís Bôto e Laís Bôto – Geografia/PET Conexões Baixada

Local: Auditório

20h – Show de Abertura: Apresentação grupo Só Damas

Local: Auditório

Terça-Feira

20 de setembro de 2016

10h – Palestra: Conhecendo o Haiti: Cultura, Lingua e Sociedade

Convidados:

– Handy Claude Marie Milliance – C. Computação/PET Conexões Baixada/PEC-G

– Mickenson Jean-Baptiste – Ciências Econômicas/PEC-G

Local: Auditório

15h – Oficina: Jongo (inscrições antecipadas*)

Local: Hall em frente ao RU

17h – Atividade Cultural

– Lançamento do Livro: “Na verdade: dois em um – contos minimalistas e poemas travalinguistas”, de Moduan Matus

– Apresentação do livro: “Oscilações”, de Sil

Local: Hall em frente ao RU

19h – Palestra: Entre Laranjas e Letras: história local e história da educação em Nova Iguaçu (1917-1950)

Palestrante: Profa. Amália Dias (FEBF-UERJ)

Local: Auditório

20h – Mesa: Formação dos jovens no ensino superior na Baixada Fluminense: experiências dos pré-vestibulares comunitários e dos grupos correlatos

Convidados:

– PVS – Pré vestibular social

– PVNC – Pré vestibular para negros e carentes

– Pré ENEM

Local: Auditório

Quarta-Feira

21 de setembro de 2016

14h – Oficina: História da ditadura na Baixada Fluminense

Local: Sala 210, bloco administrativo

17h – Atividade Cultural – Apresentação de Hip Hop e Funk

Local: Hall em frente ao RU

17h – Lançamento do livro “Turbilhão do Amor”, de Estela Maria

Local: Hall em frente ao RU

19h – Apresentação de trabalhos acadêmicos sobre a Baixada

Local: Auditório

Quinta-Feira

22 de setembro de 2016

14h – Oficina: Petnecos reciclados

Descrição: Bonecos feitos de garrafas e jornais com a Artista Plástica Sônia Monteiro

(Coordenadora do Cultural do Fórum da Baixada Fluminense), participação

da Artesã Bianca Santana e apresentação musical do saxofonista Anísio Dutra

Local: Sala 210, bloco administrativo

17h – Atividade Cultural

Prosas e Poesias: Edição Especial do Sarau Poetas & Afins

Local: Hall em frente ao auditório

19h – Mesa: Baixada Fluminense, identidade e pertencimentos: movimentos e intervenções culturais

Convidados:

– Roberto Lara – músico e produtor cultural

– Prof. Dr. Valter Filé

– Moduan Matus – Poeta

– Delmar Jose Cavalcante Silva – Coord. Se essa rua fosse minha

Mediadora: Fabiane Aparecida – Letras/Literaturas/PET Conexões Baixada

Local: Auditório

Sexta-Feira

23 de setembro de 2016

15h – Oficina: Grafite

Local: Centro Acadêmico

17h – Atividade Cultural

Descrição: Apresentação do Grupo de choro e samba da AMC – Associação do Movimento de compositores da Baixada Fluminense

Local: Auditório

19h – Show de Encerramento: Apresentação do grupo Avéra

Local: Área externa

* Inscrições para oficina de Jongo, entrar em contato com Carla Cavallieri (Feira Ubuntu) através do whatsapp 99166-0779 ou página do facebook da Feira /Ubuntu-Feira-De-Afroempreendedores (in box)