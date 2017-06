A Polícia Civil investiga a morte de um universitário de 28 anos, neste domingo, após ser agredido com um taco de sinuca na cabeça, na noite da última sexta-feira, num bar em Vilar dos Teles, São João de Meriti, na Baixada Fluminense.Bruno Mello Durange teve traumatismo craniano. Ele teria sido atingido por seguranças do local.

Segundo a polícia, o homem estava no Floresta Bar com amigos e familiares, quando começou uma discussão. Bruno teria entrado em luta corporal com possíveis seguranças do estabelecimento e outros frequentadores. Um dos homens teria atingido o universitário com o taco de sinuca.

Ele foi socorrido para o PAM de São João de Meriti e transferido, em seguida, para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (Hospital da Posse), em estado grave. O jovem morreu na madrugada deste domingo.

Bruno morreu na madrugada deste domingo Foto: Reprodução Facebook

Em sua página no Facebook, o Floresta Bar diz que a briga foi entre dois frequentadores e classifica como boato a informação de que um dos proprietários esteja envolvido:

“Lamentavelmente, alguns usuários de redes sociais têm agido de forma falaciosa e irresponsável afirmando que o proprietário teria sido o agente causador das lesões em um dos clientes. Uma inverdade. Todas as medidas judiciais estão sendo tomadas em desfavor dos usuários de rede sociais que estão veiculando informações falsas e distorcidas. A família Floresta está a disposição da família da vítima deste trágico incidente para prestar todo o apoio necessário“.

No Facebook. bar nega envolvimento de um dos proprietários

O corpo de Bruno será enterrado na tarde desta segunda-feira, no Cemitério da Vila Rosali, em São João de Meriti.

Extra