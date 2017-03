O Serviço de Psicologia Aplicada do Centro Universitário Uniabeu (SPA/Uniabeu) oferece avaliação neuropsicológica aplicada à escola: Intervenção em dificuldades de aprendizagem.

A iniciativa visa avaliar neuropsicologicamente o grupo infanto-juvenil com queixas de dificuldade de aprendizagem, contando com o envolvimento de dez alunos do 10º período de Psicologia, supervisionados pelo autora do projeto, professora Andreza Moraes.

A professora Moraes explica que o objetivo da Uniabeu é contribuir para esclarecer as causas das queixas das crianças (causas psicológicas, neurológicas), indicar tratamento adequado (psicoterapia, reabilitação cognitiva), orientar a família para o manejo adequado que atenda a necessidade da criança e orientar o professor e a escola para a utilização de recursos e adaptações necessárias a cada caso em particular.

Ela conta que também será abordada a construção de laudo escrito e a resposta à escola por meio de orientações e construção de adaptações necessárias a cada criança que participará do projeto. Moraes destaca que o projeto começa a ser desenvolvido no município de Belford Roxo, mas pode ser estendido a outras cidades da Baixada Fluminense.

Moraes observa ainda a importância da participação dos alunos de Psicologia. “Os estudantes ganham a oportunidade de treinamento na aplicação de testes neuropsicológicos, treinamento na correção de testes neuropsicológicos, avaliação neuropsicológica, construção de laudo e supervisão de casos associado a orientação de escrita de laudo”, comenta. Segundo ela, é a vivência do aprendizado de sala de aula no campo da prática.

Para participar do “Projeto Avaliação Neuropiscológica de dificuldade na aprendizagem”, basta fazer a inscrição através do site da Uniabeu no link http://www.uniabeu.edu.br/cadastrospa.php, colocando entre parêntese avaliação neurpsicológica, ou ligar para 2104-0468. Os atendimentos acontecem com hora marcada e em salas preparadas de acordo com as normas do Ministério da Educação e do Conselho Federal de Psicologia (CFP). Pelo serviço, é cobrada apenas uma taxa administrativa simbólica, mas há possibilidade de isenção.

Serviço