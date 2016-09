Uniabeu inscreve para mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos na Baixada Fluminense

O Centro Universitário Uniabeu está com as inscrições abertas até o dia 30 de setembro para s cursos profissionalizantes gratuitos de auxiliar administrativo e secretariado jurídico.

O objetivo é qualificar jovens para o mercado de trabalho na Baixada Fluminense. São mil vagas no total: 500 no campus Belford Roxo e 500 no campus Nova Iguaçu.

Segundo o gestor dos Cursos Profissionalizantes da Uniabeu, Edler Neto, os cursos profissionalizantes de curta duração enriquecem o currículo, colaboram para conseguir uma oportunidade no mercado do trabalho e auxiliam na formação profissional. “As aulas serão ministradas em turmas nos horários manhã, tarde e noite. A duração do curso é de um mês”, explica Neto.

Quem concorda com o gestor é a aluna Nathália Pereira, 23 anos. “Estou visualizando a possibilidade de ingressar em um novo mercado de trabalho. O curso profissionalizante de auxiliar administrativo me acrescentou conhecimento”, define aluna. Já Janaína Freitas Uchoa, 18 anos, afirma que a oportunidade de participar do curso gratuito foi importante, porque colaborou para confirmar o seu interesse pela área administrativa. “Foi ótimo. Confirmei meu interesse e ganhei novos conhecimentos”, garante Uchoa.

Neto lembra que os participantes ganham certificado e entram em contato com profissionais de reconhecimento no mercado profissional. “Nossos professores apresentam as rotinas e as etapas do processo de gestão das organizações simulando os desafios naturais das funções”, conta o gestor. De acordo com Neto, os matriculados no curso de auxiliar administrativo receberão como bônus um módulo de marketing pessoal.

“Nesse módulo, os alunos vão ser orientados quanto ao comportamento na hora da entrevista e receberão uma série de dicas de postura e atitudes que poderão ser decisivas na escolha final do candidato à vaga”, comenta Neto.

Para efetuar a inscrição, os interessados devem fazer o agendamento em http://uniabeupro.com.br/ e comparecer na data marcada na Av. Nilo Peçanha, 1.250, Centro de Nova Iguaçu ou na Rua Itaiara, 301, Centro de Belford Roxo, com a seguinte documentação: cópia da carteira de identidade, cópia do CPF e cópia do comprovante de residência. No caso de menor de idade, é necessária a presença de um responsável.

Serviço:

Cursos gratuitos: Auxiliar Administrativo e Secretariado Jurídico

Inscrição: Até 20/09

Matrícula por agendamento: http://uniabeupro.com.br/

Matrícula presencial:

Av. Nilo Peçanha, 1250 – Centro – Nova Iguaçu – De segunda a sexta: 9h às 18h – sábado: 10h às 14h

Rua Itaiara, 301, Centro de Belford Roxo – De segunda a sexta: 9h às 18h – sábado: 8h às 12h