Matéria : Raphael Gomes

Um dos principais nomes da politica Nilopolitana completa mais um ano de vida nesse sábado (11) . Bernardo Guimarães é um dos principais Coordenadores políticos de Nilópolis , respeitado e admirado até mesmo pela oposição . Bernardo foi responsável pela Informatização do município na primeira gestão do atual prefeito Farid Abrão , além de Coordenar a campanha do prefeito e sucessor Sérgio Sessim . Bernardo foi Administrador implantou o CPD no antigo HMJK contribuindo muito na rapidez e atendimento à população . Com sua inteligência e Capacidade política , Bernardo ajudou A eleição do Atual prefeito Farid Abrão e tem inúmeros projetos pro atual governo . Sempre solícito e inúmeros serviços prestados a população Nilopolitana , desejamos um Feliz Aniversário !!!!!