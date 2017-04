Se você assina a Netflix, provavelmente já passou muito tempo escolhendo o que vai assistir. Com um pequeno truque você pode desbloquear 76 mil categorias de filmes e séries disponíveis para os assinantes do serviço de vídeo online.

Segundo o Gizmodo, a técnica funciona apenas quando você usar a Netflix em um navegador de internet. Isso acontece porque você vai editar o endereço web da página.

Por exemplo, em https://www.netflix.com/browse/genre/10758, você encontrará a específica categoria chamada “Filmes britânicos de suspense baseados em livros”. Entre os resultados, você verá títulos como iBoy, A Mulher de Preto e Sob a Pele.

A ideia é que você acesse novas categorias ao modificar o número no final do endereço acima. Este site catalogou vários códigos para as subdivisões de filmes e séries da Netflix. Consultá-lo poupa seu tempo e ajuda a descobrir novos gêneros que você nem sabia que podia assistir na Netflix.

De acordo com o The Atlantic, eram 76.897 categorias no serviço em 2014. Portanto, esse truque pode funcionar como um bom índice para se encontrar na Netflix. Claro, nem todas as categorias terão conteúdos para o Brasil, uma vez que os contratos da empresa com estúdios de cinema podem variar de país para país. Mas certamente será mais fácil do que navegar aleatoriamente pelo site.