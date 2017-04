Vestindo colantes coloridos e enfrentando monstros espaciais que almejavam conquistar a Terra com planos mirabolantes, os heróis de “Esquadrão Relâmpago Changeman” (ou “Dengeki Sentai Changeman”) desembarcaram no Brasil nos anos 80 e, ao lado de “Fantástico Jaspion”, apresentaram um estilo que se tornou um fenômeno entre os brasileiros.

Produzido em 1985 e levado à TV Manchete em 1988 junto com “Jaspion”, o seriado mostrava a batalha de cinco jovens militares irradiados pela “Força Terrena”, uma misteriosa energia emanada pelo próprio planeta Terra em situações de grande perigo. A ameaça em questão era o Império Gozma, cheio de monstros, guerreiros e os medonhos e abobalhados soldados Hidler, todos liderados pelo temido Rei Bazoo.

A equipe trazia o sério e angustiado Tsurugi – Change Dragon (o ator Haruki Hamada), o mulherengo Hayate – Change Griphon (Hiroshi Kawai), o brincalhão Ozora – Change Pegasus (Shiro Izumi), a meiga e inteligente Sayaka – Change Mermaid (Hiroko Nishimoto) e a invocada Mai – Change Phoenix (Mai Oshii). Treinando e orientando o Esquadrão, estava o implacável Sargento Ibuki (Jun Fujimaki), um militar linha-dura com um passado misterioso.

Canalizando a Força Terrena, os heróis usavam trajes e armamentos especiais e controlavam o gigantesco Change Robô, formado pela fusão de três veículos: um jato, um helicóptero e um tanque. O líder dos invasores, o Sr. Bazoo, se apresentava na forma de um holograma gigante de um homem verde sem braços ou pernas. No final da série, é revelado que Bazoo era na verdade um planeta vivo que possui consciência e se move pelo espaço dominando mentes e conquistando mundos com seu exército. Ele se aproxima da Terra oculto atrás do famoso Cometa de Halley, que realmente passou perto da Terra em fevereiro de 1986, coincidindo com o final da série.

“Pais” dos “Power Rangers”

A geração mais nova pode confundir o velho “Esquadrão Relâmpago” com alguma formação dos “Power Rangers”, e não é para menos. As séries têm estruturas quase idênticas. O conceito geral, de um grupo de heróis com colantes coloridos e capacetes que fazem do trabalho em equipe seu maior poder foi formatado na década de 70, com o mestre do mangá Shotaro Ishinomori e o produtor Toru Hirayama. É a chamada franquia “Super Sentai” (ou “Super Esquadrões”), da qual fazem parte também as séries “Goggle V” (1982), “Flashman” (86) e “Maskman” (1987), todas já exibidas no Brasil

Em 1993, “Jyuranger” serviu de base para a primeira temporada dos “Power Rangers”. O elenco japonês foi trocado por atores americanos, mas foram mantidas as cenas com os heróis transformados, robôs e monstros. Virou sucesso mundial, está na TV até hoje e em breve terá um reboot cinematográfico. Veja algumas curiosidades sobre o programa, que completou 30 anos em 2015: