The Evil Within 2 revelou um de seus novos vilões, um fotógrafo extremamente perturbado chamado Stefano Valentini, obcecado por capturar os segundos finais da morte de suas vítimas em fotos e quadros animados e poucos segundos em looping.

No novo mundo STEM ele é capaz de dar asas a sua imaginação e criar qualquer obra de arte que desejar, porém seu verdadeiro alvo é a filha do protagonista Sebastian. The Evil Within 2 será lançado em 13 de outubro, em uma sexta-feira 13, para PlayStation 4, Xbox One e PC.

Stefano Valentini era um fotógrafo de guerra que perdeu um de seus olhos ao fotografar o exato instante do impacto de uma bomba. Desde então ele perdeu também sua sanidade e ficou fascinado pelo momento da morte das pessoas. Para ter certeza de que não perdesse esses segundos finais, Stefano passou a matar pessoas por conta própria e se tornou um serial killer conhecido nos jornais. Além de criar seu próprio mundo no STEM ele também deu vida a Obscura, sua máquina fotográfica, a qual agora tira até mesmo algumas fotos sem que ele esteja presente.