Sucesso nas Baladas DJ Panda agita as noites do Rio

Considerado um dos melhores DJs do Rio de Janeiro , DJ panda é referência musical nas noites do Rio. Panda é de Mesquita , Baixada Fluminense E tem uma agenda de shows lotada . Querido pelos contratantes DJ panda agita todos os eventos em que toca . Acompanhe a agenda de shows de Panda dessa semana:

Terça feira – terça deluxe em realengo no refúgio carioca.

Sexta – sexta love no barril rio em Bangu, pânico Ferrari x favorável na boate L .

Sábado – boate The Forest com evento balada , resenha top na choperia sem comparação em realengo .

Domingo – santo domingo na excentric, tardezinha no refúgio carioca, Dubai fest na quadra do tricolor em Nilópolis.



dia 06 de setembro niver do MC jaja na Dubai em são João , no dia 07 de setembro, varanda no barril rio em Bangu, império on Board 2. 0 em Itacuruça , mansão lilás em Anchieta.

A vida dos DJs que agitam as baladas

Para você que se anima em tocar músicas e se interessa por essa vocação.

A vida de um DJ (Disc Jockey), não possui muitas coisas distintas das outras profissões comuns. Todas as profissões necessitam de um inteira dedicação de quem a executa, assim como um DJ que anima as baladas, fazendo daquele momento de descontração um perfeito ambiente de fim de noite.

O DJ Cleber explica como são preparados os seus shows, mas precisamente as músicas que ele toca em suas apresentações. “As músicas, geralmente, partem da divulgação nas rádios, e muitas outras são tendências do Funk executado por DJs nas Comunidades e Bailes , tem que estar antenado com tudo isso, e ter a criatividade de por a música certa na balada certa e na ocasião certa.

As músicas são feitas através de melodias, letras e conceitos de cultura do momento, tendo esses conteúdos, vamos ao computador e instrumentos criar as batidas e as “melôs” que atraem a atenção do público. As apresentações variam, desde as casas noturnas pequenas, onde o DJ se apresenta conforme a adequação do ambiente até em lugares abertos, onde a estrutura é bem maior, dando assim mais praticidade ao DJ”, afirma.

Para quem pensa que um DJ passa a noite inteira animando as pessoas está um tanto enganado, tudo depende da carga horária que se é contratada, o que geralmente giram entre duas a quatro horas de apresentação, ou conforme for combinado pelo contratante.

A maioria das músicas tocadas nas baladas que agitam as pessoas são escolhidas pelos próprios DJs, Cleber explica como são escolhidas essas músicas. “A música certa tem que ser aquela que mais agrada, ou seja, que o público conhece e que tem uma roupagem bem dançante, que dá um grau de adrenalina a mais no ambiente.

É preciso sentir a necessidade da pista, estar sempre atento para ver se estão desanimados com tal música, e colocar uma mais energizante e se der certo, tocar aquelas do mesmo ritmo e segmento”, relata.

Para você que se anima em tocar músicas ou se interessa por essa vocação de DJ, Cleber nos deixa uma mensagem do que é ser um DJ na vida dele. “Ser DJ para mim é poder levar alegria àquelas pessoas que passam a semana toda num stress extremo, poder ser um instrumento de Deus a contribuir para uma sensação de amor, de encontros e de muito bom astral.

É o momento onde você consegue através de melodias e batidas, fazer com que as pessoas sintam aquilo que você está sentindo no momento. Na balada, você só vai ver pessoas felizes, alegres e sorrindo, e a música é como um aperitivo para se provar nos momentos mágicos, que jamais vamos esquecer”, concluiu.