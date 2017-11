Somente nos Estados Unidos, esta crise mental atinge cerca de 40 milhões de adultos, correspondente a 18,1% da população total dos Estados Unidos. Felizmente, os transtornos de ansiedade são tratáveis, no entanto, eles geralmente passam despercebidos e apenas 36,9% das pessoas recebem tratamento. Mas quais são os sintomas? Existe alguma maneira de identificá-los?

Um ataque de pânico pode incluir uma ampla gama de sinais e sintomas. Muitos são físicos, mas também são psicológicos e emocionais. Um dos sentimentos básicos que afeta uma pessoa durante um ataque de pânico é um medo irresistível. É tão intenso que proporciona uma perda de controle emocional. Esse medo geralmente está relacionado à sensação de morte, ocorrendo desmaios em alguns dos casos.

Outra manifestação de um ataque de pânico geralmente tem a ver com uma sensação de irrealidade e, curiosamente, uma necessidade de escapar de sua vida e suas circunstâncias. Esse impulso é acompanhado de tonturas e uma aceleração do ritmo cardíaco, produzindo palpitações. Além disso, são comuns os tremores, transpiração, dificuldade em respirar ou dor no peito.

Note que, se você estiver no meio de um ataque de pânico ou uma crise de ansiedade, você pode exibir um estado de palidez, fraqueza nos joelhos, uma sensação de queimação na pele e um ligeiro, mas irritante, formigamento nas extremidades. É fácil notar calor e frio intermitentemente, sentir a garganta apertada, como se estivesse se fechando.

Neste estado, pode tornar-se muito difícil acalmar-se. Você também pode perceber de repente uma necessidade de ir ao banheiro (urinar e defecar) e até mesmo vomitar. Os sintomas acima são os sintomas mais típicos de um ataque de pânico, mas pode variar de pessoa para pessoa.

Na verdade, esta crise afeta mais as mulheres, pessoas deste sexo têm ataques de ansiedade com mais frequência. Isso porque, o ataque de pânico foi associado aos ciclos hormonais, além disso, é possível que a gestação, pré-menopausa, menopausa esteja contribuindo para que mulheres tenham ataques de pânico.

Seja como for, agora você conhece esta lista de sintomas, você não deve se sentir como um “estranho” se você os experimentar como dissemos no início deste artigo: há muitas pessoas que sofrem desse mal. O importante é que identifique o que acontece com você, procure suporte psicológico, o apoio de seus entes queridos e se concentre, sem pressa, mas com motivação, em sua recuperação emocional.