O Shopping Nova Iguaçu comemora seu primeiro aniversário e promove no dia 28/4 um show especial com Leoni para comemorar o sucesso ao lado do público.

A apresentação do cantor e compositor, vai relembrar os hits que lançou em sua carreira acontece às 19h no palco do Shopping Nova Iguaçu localizado na Praça de Alimentação piso P2. GRÁTIS.

Afinal, quem já não cantou “garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não….”, trecho da música Garotos II. O cantor e compositor estava no grupo criador da banda Kid Abelha, com George Israel e Paula Toller. Músicas como “Lágrimas e Chuva”, “Garotos II – O Outro Lado”, “Falando de Amor” e “Canção pra Quando Você Voltar” estão sempre presentes no repertório de suas apresentações.

Marque na sua agenda e venha comemorar conosco o primeiro aniversário do Shopping Nova Iguaçu!

Serviço:

SHOW DE LEONI CELEBRANDO O ANIVERSÁRIO DO SHOPPING NOVA IGUAÇU

Local: Palco Shopping Nova Iguaçu – Praça de Alimentação – Piso P2

Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Nova Iguaçu (antiga Pedreira). Tel.: (21)3812-1999

Data: SEXTA-FEIRA 28/04/2017

Horário: 19h

Estacionamento no local.

Classificação Indicativa: Livre

Evento Gratuito