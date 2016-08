SHOPPING NOVA IGUAÇU CONCLUI 65% DAS OBRAS E CONFIRMA DATA DE INAUGURAÇÃO

Empreendimento da Ancar Ivanhoe reafirma data de abertura para abril de 2016.

Marcas exclusivas na região e muita festa estão previstas

MAQUETE – DIVULGAÇÃO

A inauguração do Shopping Nova Iguaçu já tem data marcada.

No próximo dia 28 de abril de 2016, às 17h, o mais novo centro comercial da Baixada Fluminense abrirá suas portas com 250 lojas, sendo 8 âncoras e 17 megalojas, além de praça de alimentação com 35 operações e 5 restaurantes. Game Center e complexo de cinema com sete salas também estão previstos para a inauguração. (o Portal Baixada fará a cobertura do evento).

Marcas exclusivas na região como Renner, Restaurante Frontera, Academia Fórmula e o curso de idiomas CCAA já confirmaram presença no empreendimento. Também marcarão presença no Shopping Nova Iguaçu operações da C&A, Riachuelo, Lojas Americanas, Ri Happy, Mc Donald’s e Kinoplex, Ponto Frio, Casas Bahia e Kalunga. Além das lojas, uma megapiscina de bolinhas para adultos e crianças será instalada no primeiro piso para garantir a diversão de todos.

MAQUETE – DIVULGAÇÃO

Com 65% das obras concluídas, o único shopping do mundo construído em uma pedreira seguiu a tendência do mercado e utilizou em sua construção estruturas e painéis pré-moldados para garantir a mitigação de patologias e agilidade na construção. Assinado pelo renomado escritório de arquitetura Paulo Baruki, o projeto busca oferecer à população nova iguaçuana uma opção moderna e qualificada de compras, serviço e entretenimento.

Localizado na Av. Abílio Augusto Távora e com fácil acesso à Via Dutra e Via Light, o Shopping Nova Iguaçu contará inicialmente com 45.000 m² de área bruta locável e terá como objetivo atender consumidores da região e quem estiver de passagem pelas rodovias com um mix de lojas com marcas nacionais e locais exclusivas na região.



MAQUETE – DIVULGAÇÃO

Sobre Shopping Nova Iguaçu:

Localizado na antiga Pedreira Vigné, o Shopping Nova Iguaçu é o primeiro empreendimento da Baixada Fluminense com conceito multiuso. Próximo à Via Dutra e à Via Light, o shopping que leva o nome da cidade contará com uma atmosfera moderna e de qualidade, que trará marcas exclusivas para a região, além de reunir opções de serviço, entretenimento e lazer pensados especialmente para atender as necessidades da clientela local e proporcionar uma experiência única aos consumidores. O shopping é o 22º e 1º da Baixada Fluminense do portfólio da Ancar Ivanhoe, empreendedora e administradora do segmento, presente nas cinco regiões no Brasil.

Sobre a Ancar Ivanhoe:

Pioneira no setor de shopping centers, a Ancar Ivanhoe é uma das líderes do mercado com mais de 40 anos de atuação. Sua história teve início na década de 70, quando ingressou na indústria como uma das responsáveis pelo desenvolvimento do segundo shopping do Brasil: o Conjunto Nacional Brasília. Em 2006, associou-se à canadense Ivanhoé Cambridge e continuou sua trajetória em constante expansão. Atualmente, a Ancar Ivanhoe está presente nas cinco regiões do Brasil e conta com 22 empreendimentos em seu portfólio, entre shoppings em operação e em desenvolvimento.

Para mais informações, acesse www.ancarivanhoe.com.br.