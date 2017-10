Até o dia 10 de novembro, os estudantes da Baixada Fluminense que estão se preparando para disputar uma vaga nas universidades do Rio de Janeiro, através do ENEM, poderão contar com o projeto “Pense Grande”, promovido pelo Shopping Grande Rio. O projeto oferece aulas preparatórias gratuitas, de segunda a sexta, das 19h às 21h.

Este é o segundo ano do projeto, que devido ao grande sucesso do ano passado, volta para o empreendimento oferecendo uma nova oportunidade aos estudantes da região. A iniciativa é uma parceria do Shopping Grande Rio com o Curso Fator. O objetivo da ação é de contribuir na preparação dos estudantes para a maratona de provas do Enem 2017, aumentando as chances dos jovens da região ao ingresso universitário, por meio do principal acesso às instituições públicas brasileiras.

Além das aulas diárias, será oferecido um aulão gratuito para mil pessoas no domingo, 29 de outubro, às vésperas da prova, com dicas e macetes para dar um reforço aos concorrentes. O aulão acontecerá na Praça de Alimentação do shopping, entre 9h e 11h.

“O Shopping Grande Rio já faz parte do cotidiano dos moradores da Baixada Fluminense. Pensando neles, organizamos este projeto levantando a bandeira da educação, já que boa parte do nosso público é composta de jovens estudantes. É gratificante poder contribuir para o progresso e crescimento social da nossa região. Isso tudo sem falar na oportunidade que o Grande Rio tem em fazer parte de um momento importante e decisivo, que é o de colaborar com o ingresso destes jovens às universidades. Temos consciência de que a educação e os estudos são fundamentais para o desenvolvimento do município. Neste segundo ano do Pense Grande, queremos alcançar novos recordes de estudantes e estimular, cada vez mais, a formação de novos profissionais”, conta a gerente de Marketing do Shopping, Tatiana Mancebo.

Para o Diretor Comercial do Colégio e Curso Fator, Rafael Lima, esta é uma ótima oportunidade de contribuir com a região. “O Colégio e Curso Fator nasceu em São João de Meriti e está aqui há dez anos. Acreditamos no potencial dos estudantes do município e não poupamos esforços para oferecer o que há de melhor em termos de educação. Com o último Enem, mais de 200 alunos do Fator conquistaram a tão sonhada vaga, dentre eles 18 aprovados em medicina nas universidades públicas do Rio de Janeiro. Ficamos muito felizes com a brilhante iniciativa do Shopping Grande Rio e lisonjeados em poder participar mais uma vez desse projeto maravilhoso. É sempre incrível levar nossa sala de aula para o ambiente leve e descontraído que o Shopping Grande Rio proporciona.”

As aulas contarão com as disciplinas de história, geografia, biologia, física, química, matemática, português e redação. No local, os participantes poderão tirar dúvidas, aprender macetes e receber dicas de como se dar bem no exame. Além disso, os alunos receberão material didático impresso gratuito.

Para participar das aulas fixas e do ‘aulão’ de domingo, o estudante deverá doar um caderno escolar em bom estado de uso, que futuramente será destinado a outras instituições. As inscrições devem ser realizadas no Espaço CoLabore do Shopping. O limite máximo será de 50 alunos por dia. Já para o ‘aulão’ serão disponibilizadas mil vagas.

Serviço:

Aulas preparatórias

Data: De 09 de outubro a 10 de novembro

Horário: de segunda a sexta, das 19h às 21h

Local: Espaço CoLabore

Aulão

Data: 29 de outubro – domingo

Horário: das 9h às 11h

Local: Praça de Alimentação Principal

Valor: Doação de um caderno

Quadro de aulas (data, horário e disciplina):

Cronograma das aulas:

Semana 01

09/10, segunda-feira – das 19h às 21h – Redação

10/10, terça-feira – das 19h às 21h – Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia)

11/10, quarta-feira – das 19h às 21h – Geografia

12/10, quinta-feira – feriado – não haverá aula

13/10, sexta-feira – das 19h às 21h – História

Semana 02

16/10, segunda-feira – das 19h às 21h30 – Redação

17/10, terça-feira – das 19h às 21h – Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia)

18/10, quarta-feira – das 19h às 21h – Geografia

19/10, quinta-feira – das 19h às 21h – Matemática

20/10, sexta-feira – das 18h30 às 21h30 – História

Semana 03

23/10, segunda-feira – das 19h às 21h30 – Redação

24/10, terça-feira – das 19h às 21h – Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia)

25/10, quarta-feira – das 19h às 21h – Geografia

26/10, quinta-feira – das 19h às 21h – Matemática

27/10, sexta-feira – das 18h30 às 21h30 – História

Semana 04

30/10, segunda-feira – das 19h às 21h30 – Redação

31/10, terça-feira – das 19h às 21h – Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia)

01/11, quarta-feira – das 19h às 21h – Geografia

02/11, quinta-feira – feriado – não haverá aula

03/11, sexta-feira – das 18h30 às 21h30 – História

Semana 05

06/11, segunda-feira – das 19h às 21h30 – Redação

07/11, terça-feira – das 19h às 21h – Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia)

08/11, quarta-feira – das 19h às 21h – Geografia

09/11, quinta-feira – das 19h às 21h – Matemática

10/11, sexta-feira – das 18h30 às 21h30 – História