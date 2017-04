Nesta quinta-feira (13/04), o Shopping Grande Rio traz para os amantes da música a segunda edição do evento “Grande Show”.

Desta vez, quem sobe ao palco é o Grupo Sambaí. A atração é gratuita e acontece às 19h, na Praça de Alimentação.

A iniciativa é uma parceria com a Rádio Fanática FM. Durante todas as segundas quintas-feiras do mês, o shopping recebe uma atração musical diferente, com nomes do samba, pagode e sertanejo.

Para a gerente de Marketing do Shopping, Vanessa Mourão, esta é mais uma iniciativa que reforça o compromisso do empreendimento em trazer atrações culturais diversificadas. “O projeto ‘Grande Show’ é uma ação que promete divertir ainda mais os nossos clientes. Quem não curte atrações musicais? Nossa proposta é oferecer uma nova opção cultural que possa reunir famílias e amigos, aproximando o público de diferentes intérpretes da música, com muita animação e alegria. Esperamos que o público goste”, conta.

Data: 13 de abril de 2017 (Quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Praça de Alimentação

Gratuito