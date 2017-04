Dia Mundial da Saúde será marcado com programação dedicada aos cuidados com o bem- estar

Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde (07/04), o Shopping Grande Rio realizará, em parceria com alguns lojistas, a ‘Semana da Saúde’.

A ação acontecerá de 3 a 7 de abril, no térreo do prédio de onde fica o Rio Poupa Tempo e no estacionamento do empreendimento, em que serão oferecidos serviços úteis de saúde ao público, além de atividades de ginástica com o objetivo de estimular e conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção e cuidados para ter uma melhor qualidade de vida, por meio de exames variados e exercícios físicos.

Começando a programação, no dia 03, a Implante Rio dará instruções de higiene bucal para crianças, das 10h às 15h, a loja fica no térreo do prédio do Rio Poupa Tempo.

Nos dias 3 e 4 (segunda e terça-feira), o Centro de Diagnóstico por Imagem (Dimagem) do Shopping Grande Rio oferecerá descontos de 20% na realização de exames de mamografia. Ainda no dia 04 (terça-feira) um animado aulão de ginástica para todas as idades, com o professor Bruno Space, será ministrado às 08h, no estacionamento do shopping.

Já no dia 5 (quarta-feira), a ação será em parceria com a Nossa Drogaria, que realizará a ‘Blitz da Saúde’, em que promoverá exames gratuitos de glicemia e verificação de pressão, no estacionamento do Shopping, das 10h às 16h.

E para finalizar, nos dias 6 e 7 (quinta e sexta-feira), será a vez de ajudar ao próximo com a chegada da unidade móvel do Hemorio, que estará no local para receber doações de sangue, das 10h às 15h. O número de coletas será limitado a 120 pessoas por dia, para segurança do doador e do sangue coletado.

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde, e não estar resfriado ou com alergias, no momento da coleta. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar comidas gordurosas quatro horas antes da doação e bebidas alcoólicas 12 horas antes, além de portar documento de identidade oficial, com foto. Para quem tem mais de 61 anos, a doação é segura, apenas se a pessoa já doou anteriormente. Mais informações podem ser adquiridas através do site www.hemorio.rj.gov.br.

“Com essa iniciativa, buscamos incentivar nossos clientes sobre a importância de realizar, periodicamente, exames de prevenção à saúde. Acreditamos que estimulando ações desse tipo, atingiremos uma grande parte da população local”, declara a gerente de Marketing do Shopping Grande Rio, Vanessa Mourão.