Para dar início às comemorações de Natal, o Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, presenteará os seus clientes com um super show gratuito com os palhaços mais carismáticos do Brasil, Patati e Patatá.

O evento especial acontecerá no dia 11 de novembro (sábado) e contará, também, com ampla programação, distribuição de brindes e muitas brincadeiras para a criançada, finalizando com a tão aguardada chegada de Papai Noel, que promete encantar a todos os presentes.

A festa terá início a partir das 16h, quando os pequenos e suas famílias poderão se divertir com inúmeras ações interativas no estacionamento do shopping, comandadas por um animador, ao som de músicas infantis e natalinas, entre outras atividades. Além disso, haverá distribuição de brindes. A leveza e encantamento do ballet clássico tomará conta do Grande Rio com a presença da companhia ‘Dançando para não Dançar’, que levará ao público um repertório focado na obra do renomado coreógrafo Marius Petipa. A plateia terá a oportunidade de prestigiar um dos principais clássicos da dança, de passos expressivos e marcantes, baseado nas alegres coreografias espanholas. E não para por aí. Às 18h, os palhaços mais carismáticos do Brasil, realizarão um animado show. No repertório, canções já conhecidas da dupla ‘Patati e Patatá’, como ‘Dança do Macaco’, ‘Lôro’ e ‘Ronco do Vovô’, entre grandes clássicos do universo infantil, como ‘Tindolelê’, ‘Piuí e Abacaxi’. No palco, os palhaços interagirão com o público, em um cenário colorido, e prometem colocar todo mundo para dançar.

E um dos momentos mais esperados pelos pequenos acontecerá a partir das 19h, com a chegada de Papai Noel, que marcará a abertura oficial do Natal do Shopping Grande Rio e inaugurará a decoração ‘Patati e Patatá’, localizada na Praça Principal. O ‘Bom Velhinho’ promete surpreender a todos com seu carisma e alegria. Após a chegada, Noel estará disponível para fotos gratuitas no cenário natalino. Os interessados poderão fazer seus cliques com suas máquinas de fotografar e celulares, e levar para casa um registro deste belo momento. A participação será por ordem de chegada.

“O Natal é uma época mágica, por isso, preparamos um roteiro especial para que nossos clientes possam vivenciar experiências marcantes, junto de suas famílias. Esperamos que nosso público aproveite bastante cada atração, um singelo presente do Shopping Grande Rio para aqueles que nos acompanham ao longo do ano”, declara a gerente de Marketing do Shopping, Tatiana Mancebo.

Decoração ‘Patati e Patatá’

Inspirada na dupla brasileira de palhaços mais amada e consagrada do país – ‘Patati e Patatá’, a decoração natalina do Shopping Grande Rio trará algumas surpresas. Uma enorme árvore natalina dará um toque tradicional na ornamentação, que vem recheada de brinquedos, proporcionando experiências inesquecíveis e cheios de alegria. O cenário contará com um enorme escorrega, que promete muita adrenalina e diversão à garotada. No passeio pelo escorrega, os pequenos irão mergulhar em uma colorida piscina de bolinhas. Todo o ambiente poderá ser explorado pelos pequenos, oferecendo carrinhos eletrônicos, aviões de mola e até um cineminha, que exibirá diversas animações do Patati Patatá.

No entorno, árvores giratórias onde os pequenos poderão entrar e girar, compõe o clima natalino e todo o encantamento que a época transmite.Em um ambiente totalmente lúdico, o cenário ainda conta com mesinhas de atividades, que serão oferecidas atividades de desenho. A construção cênica promete mexer com o imaginário infantil, despertando nas famílias o clima emocionante do Natal.

As atrações de Natal são totalmente gratuitas e extensivas às crianças de todas as idades, acompanhadas por um responsável. Para brincar em um dos brinquedos, a participação será por ordem de chegada.

As atividades poderão ser conferidas até o dia 31 de dezembro, na Praça Principal do Grande Rio, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.

A decoração natalina é assinada pela empresa Bastidores Organizações de Eventos.

Decoração externa

A fachada do Shopping Grande Rio será iluminada por mais de 3 mil estrobos de LED, que garantirão a beleza da decoração externa sem agredir o meio ambiente. A empresa Audearte é a responsável pelo projeto.

O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas, 111, São João de Meriti/ RJ. Telefone: (21) 2430-5111.