No próximo sábado, 28 de outubro, às 15h, o Shopping Grande Rio promove a tradicional Missa de Ação de Graças em homenagem ao dia de São Judas Tadeu, um dos santos mais populares do Brasil, patrono das causas difíceis e desesperadas.

A missa será celebrada pelo Bispo Tarciso Nascente dos Santos e pelos padres Matteo Fornasiero e Luigi Turato, no estacionamento coberto do Shopping Grande Rio. A cerimônia contará, ainda, com a apresentação do Coral Nossa Senhora da Gloria e do Regente Claudio Rangel. Duas mil pessoas são esperadas para a cerimônia.

Os fiéis de São Judas Tadeu ainda podem aproveitar a oportunidade para conhecer a capela de S. Judas Tadeu, localizada no interior do Shopping, aonde são realizados missas mensais, celebradas por um padre da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de São João de Meriti.

SERVIÇO: Shopping Grande Rio comemora Dia de São Judas Tadeu

Data: 28 de outubro – sábado

Horário: 15h

Local: Estacionamento Coberto