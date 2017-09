Descobrir como a inovação pode melhorar a gestão dos negócios. Esta é a proposta do II Seminário “Inovando para Crescer – Revolucione seu negócio e destaque-se no mercado através da inovação”, que será realizado pelo escritório regional Baixada II do Sebrae/RJ em Duque de Caxias, no próximo dia 21 de setembro, das 9 às 13h.

Os temas que serão abordados são “Design como ferramenta de inovação para os pequenos negócios” e “Mídias sociais: interação eficaz para sua empresa”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelos telefones 0800 570 0800 ou (21) 2671-6592.

Além destes temas, o seminário vai apresentar as soluções oferecidas pelo programa Sebraetec, uma inovadora ferramenta criada pelo Sebrae para facilitar o acesso dos pequenos negócios a serviços tecnológicos e de inovação para a melhoria de processos, produtos e serviços. Com a palestra “Reinvente-se através do Sebraetec” os participantes vão descobrir, por meio de exemplos práticos, como as ações de inovação podem impactar positivamente os seus negócios.

E para ajudar o empreendedor a colocar suas ideias em prática, o programa Sebraetec oferece consultorias customizadas à realidade de cada empresa, com valor subsidiado: as empresas interessadas arcam com apenas 30% do valor, enquanto o Sebrae/RJ custeia os outros 70%.

O evento acontecerá no auditório do Hotel Mont Blanc (rua Passos da Pátria 105 – Jardim 25 de Agosto – Duque de Caxias). Mais informações também podem ser obtidas no próprio escritório regional do Sebrae/RJ na cidade, na Av. Presidente Vargas, 196 – Centro (em frente ao prédio dos Correios).

O Inovando para Crescer tem o objetivo de desenvolver a gestão e a inovação nos pequenos negócios, e será direcionado para os empreendedores que já possuem um CNPJ (microempreendedor individual, micro ou pequena empresa). A primeira edição aconteceu em fevereiro deste ano e foi um sucesso, com a participação de 55 empresários que aprenderam mais sobre Produtividade, Eficiência Energética e Design.

Serviço:

II Seminário Inovando para Crescer – Revolucione seu negócio e destaque-se no mercado através da inovação

Data: 21 de setembro (quinta-feira) às 9 horas.

Local: Auditório Mont Blanc – Rua Passo da Pátria, 105 – Jardim Vinte e Cinco de Agosto – Duque de Caxias.

Informações e inscrições: (21) 2671-6592 / 0800 570 0800

Evento gratuito.