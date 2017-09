As próximas semanas serão de muito artesanato em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A filial da rede de lojas Caçula, localizada na Rodovia Presidente Dutra, promoverá aulões de duas técnicas que estão fazendo muito sucesso atualmente.

No total, serão oferecidas 180 vagas, sendo 120 delas gratuitas. Na terça, dia 19, a loja promove o primeiro aulão, para ensinar a fazer caixotes decorativos. São duas turmas, às 10h e às 14h, com 30 vagas cada. A aula tem duração de três horas e o aluno sai com a peça pronta. O valor é de R$ 40.

Já no sábado, dia 23, começam as aulas gratuitas. A técnica ensinada será a de flores grandes de papel. As aulas acontecem às 10h e às 11h30min, com 30 vagas em cada turma. Além de não pagar pela inscrição, o aluno ganha o material e ainda leva a peça feita para casa. A gratuidade é fruto de uma parceria da Caçula com a Filiperson, marca brasileira que fabrica papéis especiais. No sábado seguinte, dia 30, haverá outras duas turmas (também às 10h e às 11h30min), que oferecerão mais 60 vagas gratuitas para aprendizado da mesma técnica.

As inscrições para todos os cursos já podem ser feitas pelo telefone (21) 3773 0045 ou diretamente na loja. A Caçula de Nova Iguaçu fica na Rodovia Presidente Dutra, 13.900, Bloco 01, no bairro Jardim Tropical.