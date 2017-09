A venda a associados rubro-negros de toda a carga de ingressos para a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro, quinta-feira, no Maracanã, alavancou um novo fenômeno no futebol: o sócio-cambista.

Torcedores oferecem, na internet e no entorno de bilheterias, seus cartões de acesso à partida pelo valor de um ingresso para público normal, com ágio de até 650%.

O interessado pega o cartão “emprestado”, entra sem ter documento de identidade exigido pelo clube — que não fiscaliza para não prejudicar a operação — e devolve ao fim do jogo. No Maracanã, o serviço foi oferecido ontem à reportagem do EXTRA, de maneira nada discreta, por R$ 500.

— Tenho o ingresso bom, que não vai dar dor de cabeça. A oeste inferior está por R$ 500 (que teve valor mínimo de R$ 150 para sócios). Tenho três ingressos e um no cartão. Marco com você para pegar o cartão depois. O ingresso está carregado nele. O lugar é atrás do banco de reservas — ofereceu o “vendedor”.

Cartões e bilhetes impressos também estão disponíveis na internet por até R$ 450 (setor norte, que teve o valor mínimo em R$ 80 para sócios). Em um dos anúncios, o vendedor afirma que é sócio (no detalhe). Em outro, pede R$ 600 em um ingresso impresso do setor norte. Desde o jogo com o Botafogo, na semifinal, há registro de tentativa de entrada com ingressos impressos falsos. Os tumultos na entrada normalmente são provocados para dificultar a fiscalização.

Impressão impede avanço desenfreado

O sócio-torcedor do Flamengo mais antigo, que não fez o plano de última hora para ir ao jogo de quinta-feira, contra o Cruzeiro, não tem necessidade de retirar o ingresso impresso. Basta ter feito o check-in no site e acessar o estádio com o seu cartão. Já os planos recentes precisam trocar pelo bilhete impresso com antecedência, e o processo requer documentação, o que inibe a venda à terceiros.

Em um dos anúncios na internet, um vendedor confirma que é sócio do clube e por isso oferece o seu cartão.

“…ingresso não é falso pois sou sócio e está no meu cartão ingresso, dispenso curiosos, em referência ao valor, da quem quer…Quem chegar primeiro leva, aceito propostas”, diz o texto em um site .

Apesar disso, a prática ainda não é tão difundida, pela necessidade da impressão. A bilheteria 1 do Maracanã tinha ontem mais cambistas do que torcedores trocando ingressos. A maioria era oferta de bilhetes impressos. A segurança privada apenas observava e patrulhas da polícia circulavam sem se incomodar.

Venda para a volta

A venda para o jogo de volta da final da Copa do Brasil, dia 27, deve ser anunciada hoje pelo Flamengo. O clube tem pouco mais de cinco mil ingressos disponíveis e os comprou dos mineiros. A ideia é novamente priorizar os sócios-torcedores, com cota menor para o plano corporativo que beneficia as torcidas organizadas. No jogo de ida, foram 800 ingressos.

Serviço:

Na quinta-feira, as bilheterias do Maracanã fecharão às 18h. Neste dia, três pontos farão trocas das 10h às 21h: Aeroporto Santos Dumont e Rodoviária Novo Rio (já que teremos torcedores que chegarão de viagem apenas no dia do jogo), e Nova América (shopping integrado com o Metrô).