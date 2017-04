O Prefeito de Nilópolis Farid Abrão ” espera mais um pouco ” David vem enfrentando problemas em sua gestão . O Prefeito que prometeu em sua campanha acabar com os assaltos , melhorar a Saúde e educação não vem cumprindo O que prometeu . O Prefeito Farid não atende ninguém no gabinete , e quando a população procura o prefeito , O mesmo diz : espera mais um pouco . Alguns Vereadores da base aliada estão perdendo a paciência com o atual prefeito pois nem os próprios vereadores estão tendo acesso ao prefeito , exceto quando o mesmo é chamado pelo prefeito . no almoço em comemoração ao aniversário de um vereador do município , um dos vereadores aliados ao prefeito Farid meteu o malho no atual prefeito nesse almoço de aniversário . Os Assaltos cresceram 34% nessa atual gestão e os postos de saúde vem enfrentando problemas por conta de poucos médicos e falta de medicação . Pra piorar , toda sexta feira quando o prefeito sai da prefeitura , os funcionários ( alguns secretários , Assessoras do gabinete ) tem feito uma espécie de Happy hour dentro da prefeitura com bebidas alcoólicas . Sexta feira passada o pau quebrou , O subsecretário de obras Flavinho e a secretária de Fazenda Suely saíram no Tapa . O Prefeito proibiu de envolverem a PM no caso pra evitar constrangimentos interno e resolveu tomar decisão chamando os envolvidos na confusão pra uma reunião , onde até mesmo o chefe de gabinete estaria envolvido .

Fontes : Facebook – pagina /Nilópolis em Foco

Funcionários do município