De 14 a 17 de setembro, o Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, será palco do maior evento de moda da Baixada Fluminense.

O Moda + vai apresentar a coleção Primavera / Verão das marcas presentes no shopping e o Sebrae estará presente com palestras gratuitas.

Na sexta (15), às 19h, Arlindo Grund, apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT), dará dicas de estilo e etiqueta de moda no trabalho. E no sábado (16), às 17h, haverá bate papo com Elias Junior sobre o uso das Mídias Sociais para alavancar os negócios. Ele vai ensinar a utilizar as ferramentas do Facebook para promover a empresa e seus produtos de forma direcionada e assim aumentar as vendas. Além das palestras, o Sebrae promoveu um circuito de capacitação com os lojistas, preparando-os para o evento.

PROGRAMAÇÃO MACRO

Dia 14/09 – Quinta-feira

18h – ABERTURA Oficial

EXTRA VIP convida Albertyo Aquino conversa com Mayara Barosa, Tuilla, e mais.

19h – DESFILE Unigranrio

19h30 – DESFILE Afro com Brazil Zullu

Dia 15/09 – Sexta-Feira

18h – RL apresenta: Dudalina Estilo + Tendência

18h30 – Bate papo SEBRAE MODA

19h – Arlindo Grund (Esquadrão da Moda) Tema: Dicas de looks

para entrevista de emprego

20h – DESFILES

Toulon + My Place + Loura Morena + Guth + Aleatory + Viana Noivas

Dia 19/09 – Sábado

17h – Bate papo com Elias Junior Tema: Mídias Sociais

para alavancar a imagem

17:30h – Intervenção FIQUE LINDA com O Boticário + Polishop

18h – DESFILES

Clube Melissa + Marisa + Anandra + Mr.Cat + Redley + South + Lupo

19h – Bate Papo Mundo Verde

Tema: Alimentação FIT está na moda

19h30 – DESFILES

Leader + Pandora + Mahaman + Arezzo + Renner + Chilli Beans

Dia 17/09 – Domingo

16h – DESFILE Pitchuca

16:30h – DESFILE Bibi

17h – DESFILE Alphabeto

17:30h – DESFILE de PETs para adoção

18h – DESFILE Pais e Filhos

Mahaman + Leader + South

SERVIÇO: Shopping Grande Rio promove evento de moda em São João de Meriti

Data: 14 a 17 de setembro (quinta e sexta-feira)

Horários:

Quinta e sexta – 19h às 22h

Sábado e domingo 16h às 21h

Entrada: Gratuita