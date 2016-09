SEBRAE e UNIGRANRIO iniciam projeto de empreendedorismo em Duque de Caxias

O Brasil é, sem dúvida, um país empreendedor: segundo o Global Entrepreneurship Monitor 2015, 52 milhões de brasileiros entre 18 e 64 anos, ou seja, quase 40% da população, estiveram envolvidos na manutenção ou criação de um negócio, durante o ano passado.

Porém, a falta de preparo faz com que todo esse impulso positivo tenha muita dificuldade de se estabelecer: em média, 25% das pequenas e médias empresas no Brasil encerram suas atividades com apenas dois anos de existência. Este índice aumenta para 50% depois de cinco anos, afetando a economia e o potencial de geração de empregos.

Diante desta realidade, é essencial educar as futuras gerações para empreender com segurança. Por isso, será iniciada nesta sexta-feira (09.09) uma capacitação de docentes na UNIGRANRIO de Duque de Caxias, por meio do Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE) para Ensino Superior, do Sebrae. A capacitação acontecerá durante o mês de setembro, em quatro encontros de oito horas cada um, sempre às sextas-feiras (09.09, 16.09, 23.09 e 30.09).

O programa de cooperação técnica foi estabelecido entre a universidade e o escritório regional Baixada II do Sebrae/RJ para, em linha com a diretriz nacional do Sebrae de estímulo à educação empreendedora, consolidar uma atuação sistemática e organizada de ações voltadas para os estudantes e potenciais empreendedores. Com o Programa, o Sebrae pretende contribuir para a construção de um novo perfil de estudante, pautado em um modelo de educação que favoreça metodologias criativas, linguagem adequada e compromisso com a realidade local. A meta final da parceria é ter os estudantes atendidos pelas soluções do PNEE, por meio dos professores prontos a ajuda-los a compreender cada etapa que deverão atravessar para fazer, de seu negócio, um sucesso.