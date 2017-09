Analistas do Sebrae/RJ e funcionários da prefeitura de Duque de Caxias se reuniram nesta segunda, 25/09, para acertar os últimos ajustes para a implantação do sistema que permite a emissão do alvará online, agilizando o processo de abertura e legalização de empresas.

Uma parceria entre a Prefeitura, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) e o Sebrae/RJ possibilitou ao município aderir ao Sistema de Registro Integrado – REGIN, que integra simultaneamente todos os órgãos responsáveis pela legalização de uma empresa.

A emissão do alvará online é uma das ações mapeadas pelo programa Cidades Empreendedoras como de vital importância para a cidade de Duque de Caxias. O diretor de fiscalização tributária da Prefeitura, Rogério Brito, afirmou que o município tem convênio com a Jucerja desde 2010, mas que ainda faltava implantar de fato o sistema. “Desde que o prefeito Washington Reis assumiu o governo em janeiro deste ano, esta ação passou a ser uma prioridade. A consultoria do Sebrae facilitou o processo, porque abriu caminho para que pudéssemos fazer as mudanças necessárias para colocar o Regin em prática e diminuir o prazo de abertura e legalização de novas empresas”, diz Brito.

A Prefeitura de Duque de Caxias irá lançar oficialmente o Alvará Online no dia 02 de outubro. A partir desta data, o empresário ou contador poderá dar entrada no processo via internet, sem precisar sair do escritório. Os processos serão totalmente informatizados e poderão ser concluídos em até 72 horas, dependendo do ramo de atividade da empresa. Até então, o tempo de espera variava entre 15 e 45 dias para a emissão de alvarás para atividades de baixo risco e baixo impacto.

Para a coordenadora da regional Baixada II do Sebrae/RJ, Margareth Kelly do Nascimento, a velocidade do processo estimulará a regularização de novos negócios no município. “O Sebrae está de portas abertas para ajudar os municípios na implantação de políticas públicas que melhorem o ambiente de negócios para as micro e pequenas empresas. Precisamos facilitar a vida do empresário, porque é ele quem investe, gera empregos e faz a economia crescer”, afirma.