Empreendedores que possuem boas práticas, ideias e casos de sucesso em negócios inclusivos e/ou sociais podem participar do Projeto Incluir, e ter suas iniciativas apoiadas pelo Governo Federal, bancos de desenvolvimento, investidores, incubadoras e aceleradoras para identificação de oportunidades de incentivo, investimento e apoio à sua implementação. Os casos finalistas serão encaminhados aos programas de apoio a negócios de impacto social.

O edital para inscrição no projeto foi lançado no dia 2 de fevereiro. A iniciativa de identificar e apoiar estes casos de sucesso é do Sebrae e do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), e está direcionado a empreendedores e potenciais empreendedores, rurais e urbanos, potenciais empresários, produtores rurais, MEIs e micro e pequenas empresas. O objetivo do PNUD e do Sebrae é mapear e reconhecer modelos de negócios comprometidos com a geração de impacto positivo na sociedade e com a inclusão socioeconômica de cidadãos de menor renda.

A seleção dos projetos será realizada em quatro etapas: Habilitação, Triagem, Pontuação e Seleção final. Seis categorias serão contempladas:

Ideia Inovadora

Negócio com Soluções de Impacto Social

Negócio com Soluções de Impacto Ambiental (positivo)

Negócio de Impacto em Escala

Negócio Inclusivo em Cadeias de Valor

Negócio Rural de Impacto

O edital também prevê um reconhecimento especial às iniciativas que se destacarem nas temáticas de gênero, juventude, terceira idade e integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no negócio.

As inscrições estão abertas até o dia 3 de abril e a divulgação do resultado está prevista para o mês de agosto. O conteúdo e todas as informações sobre o edital estão disponíveis no link http://bit.ly/2kZBxJY.

Todos os questionamentos deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico até o dia 24 de março de 2017 para o endereço incluir.br@undp.org sob o título de “Chamada de casos Incluir 2017” .