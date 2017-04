O grupo de sambistas que representou a Beija-Flor de Nilópolis no início da partida de basquete entre o Miami Heat e o New York Knicks, no fim de semana, voltou ao Brasil empolgado.

O jogo foi na American Airlines Arena, em Miami, com vitória do Knicks por 98 a 94 pontos, mas o samba brasileiro tirou nota 10. A companhia aérea e a Global Marketing e Eventos, que levaram os sambistas para divulgar o nosso Carnaval nos Estados Unidos, também gostaram do resultado.

A American Airlines Arena é sede do Miami Heat e, no último Carnaval, a companhia fez uma série de ações de marketing na Passarela do Samba, quando a Beija-Flor foi a escola escolhida por votação para levar um pouco do nosso samba aos EUA.

“Foi tudo maravilhoso e demos o nosso recado, divulgando o Carnaval e o Brasil”, resume Charlene Costa, musa da Beija-Flor.