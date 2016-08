Sábado tem imaginasamba e ferrugem na quadra da Portela

O grupo Imaginasamba e o cantor Ferrugem vão se apresentar, neste sábado (27), a partir das 22h, na quadra da Portela, em Madureira. Estourados nas rádios de todo o Brasil, os artistas prometem proporcionar uma noite inesquecível para os fãs de pagode e música romântica. Evento também terá a presença dos DJs Mário, Presuntinho e Bacalhau

“Temos um encontro marcado no dia 27 de agosto, na quadra da Portela. Vou voltar lá, mais uma vez, para matar a saudade desse povo da Zona Norte que eu amo demais. E vai ser um dos últimos shows da minha atual turnê”, avisa Ferrugem, que acaba de lançar a canção “Paciência”, na qual faz dueto com Alcione. Sucessos como “Climatizar”, “Ensaboado”, “Namorado” e “Meu Bem” também estarão no repertório.

Após Ferrugem, o Imaginasamba sobe ao palco para mostrar as músicas do atual CD, “Proposta Indecente”, além de hits da carreira. “Pretexto”, “Você É de Deus”, “Quarto de Motel”, “1 a 10 (Só Nós Dois)”, “Me Assume ou Me Esquece” e muitos outros sucessos vão contagiar o público.

A locutora Kelly Jorge, estrela da rádio FM O Dia, também vai marcar presença e distribuir brindes para a galera. Na abertura e nos intervalos, a animação do evento ficará por conta dos DJs Mário, Presuntinho e Bacalhau.

Bom demais, né? A quadra da Portela fica na Rua Clara Nunes 81, em Madureira, na Zona Norte. Os ingressos de pista custam R$ 20 (segundo lote) e R$ 25 (terceiro lote). Quem quiser ficar na área vip vai desembolsar R$ 35. O valor é o mesmo para ter acesso ao jirau. Os camarotes custam R$ 750 (superior, com 15 pulseiras) e R$ 500 (inferior, com 15 pulseiras). Há ainda a opção do camarote especial por R$ 500. Os ingressos estão à venda na bilheteria da Portela e nas lojas South (Madureira Shopping, Norte Shopping, Nova América e Rua do Ouvidor). A classificação é 18 anos. Mais informações: 3256-9411.

Serviço:

Show de Ferrugem e Imaginasamba na Portela

Data: Sábado, dia 27 de agosto

Horário: A partir das 22h

Local: Quadra da Portela

Endereço: Rua Clara Nunes 81, Madureira

Classificação: 18 anos

Informações: 97363-1797 e 3256-9411

Ingressos:

Pista 2º lote: R$ 20

Pista 3º lote: R$ 25

Área Vip: R$ 35

Jirau: R$ 35

Vendas na bilheteria da Portela (de seg a sex: 9h às 17h45)