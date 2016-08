Sábado tem Ferrugem na Moovie Music

Simpatia, carisma e muito talento. Ferrugem somou tudo isso para conquistar seu espaço e fazer muito sucesso. Como um foguete, a nova revelação do samba faz show neste sábado , dia 27 de agosto, na casa de shows Moovie Music , em Campo Grande, a partir das 22h. A abertura do evento fica por conta de Binho Simões e Banda com participação especial do Cantor Vinicíus Soares. Top deejay’s sacondem a pista nos intervalos . Os ingressos já estão à venda: Lote Promocional : R$ 15,00 ( Limitados ). 1° lote : R$ 20,00 e 2° lote : 25,00. Mais informações: 21. 99233-0008 / 21. 97569-2000. Classificação: 18 anos “CLIMATIZAR”, este é nome do show que ele vai apresentar na União de Jacarepaguá e vai fazer o carioca e quem mais aparecer se divertir e que marca um dos lançamentos mais esperados no mundo do samba, a nova turnê e CD do cantor FERRUGEM! O novo projeto conta com 14 faixas, entre elas sete inéditas, sendo duas autorais. Uma tem a participação da cantora Anitta, além das outras seis que somam sucessos na carreira deste carioca com uma das vozes em maior evidência no samba. Serviço Sábado 27 Agosto . Moovie Music . Campo Grande Endereço: na Rua Lucilia, 40, em Campo Grande. Ferrugem e Banda ao vivo

FERRUGEM EM DOSE DUPLA NO FINAL DE SEMANA

O grupo Imaginasamba e o cantor Ferrugem vão se apresentar, neste sábado (27), a partir das 22h, na quadra da Portela, em Madureira. Estourados nas rádios de todo o Brasil, os artistas prometem proporcionar uma noite inesquecível para os fãs de pagode e música romântica.

“Temos um encontro marcado no dia 27 de agosto, na quadra da Portela. Vou voltar lá, mais uma vez, para matar a saudade desse povo da Zona Norte que eu amo demais. E vai ser um dos últimos shows da minha atual turnê”, avisa Ferrugem, que acaba de lançar a canção “Paciência”, na qual faz dueto com Alcione. Sucessos como “Climatizar”, “Ensaboado”, “Namorado” e “Meu Bem” também estarão no repertório.

Após Ferrugem, o Imaginasamba sobe ao palco para mostrar as músicas do atual CD, “Proposta Indecente”, além de hits da carreira. “Pretexto”, “Você É de Deus”, “Quarto de Motel”, “1 a 10 (Só Nós Dois)”, “Me Assume ou Me Esquece” e muitos outros sucessos vão contagiar o público.