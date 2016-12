Rogerio Lisboa é diplomado prefeito em Nova Iguaçu e anuncia ajuste fiscal

O prefeito eleito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa (PR), foi diplomado na tarde de segunda-feira (19), no Ministério Público da cidade.

Rogerio ressaltou a grave crise que a cidade atravessa – os servidores não receberam o salário de novembro nem o 13 º – e aproveitou para anunciar um ajuste fiscal para equilibrar as contas da prefeitura. Uma das medidas será o corte de 40% nos cargos comissionados. Rogerio fez questão de frisar que fará um governo de permanente diálogo com a população. “Vamos buscar junto com as pessoas uma solução. Haverá muito diálogo para que sejam feitos todos os ajustes e cortes, sem perda de benefícios. É fundamental que o governo tenha coragem para chegarmos ao final de 2017 longe de toda a crise enfrentada este ano”, enfatizou.

Lisboa reclamou que não está conseguindo fazer a transição de governo. Segundo ele, o atual prefeito, Nelson Bornier (PMDB) não fornece as informações pedidas pela equipe de transição do novo prefeito. Rogerio teve que recorrer à Justiça para garantir o acesso aos dados, o que ainda não ocorreu. “Ainda não tive a oportunidade de transição, mas sabemos que vamos enfrentar muitas dificuldades, como o atraso dos salários. O eleitorado mostrou que queria a mudança na forma como é feita a política”, disse o prefeito Lisboa.

Uma revisão em todos os contratos da prefeitura também será realizado na nova gestão para que haja uma economia nos gastos. Rogerio Lisboa (PR) foi eleito prefeito em Nova Iguaçu, com 63,9% dos votos válidos. Seu opositor era o atual prefeito, Nelson Bornier (PMDB), que somou 36,09%.