Réveillon de Magé  festeja a chegada de 2017 com fogos e show do cantor Mumuzinho 

Sambista leva ao palco, canções do novo trabalho, além de interpretar sucessos de sua carreira, como “Estonteante” e “Te Amo”

O Réveillon do Município de Magé será uma das principais celebrações da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A festa irá acontecer a partir das 20h, nas areias da Praia de Mauá, e os mageenses vão receber 2017 com muita alegria, fogos e música. A Prefeitura de Magé preparou uma série de shows que vão agitar o público. A noite começa ao som dos DJS Alessandro Cruz E Maurinho. Logo em seguida tem os Grupos Mais Q Diferente,Pagodêo e Alucina e as Duplas Rômulo e Ricardo , e Jota Anderson e Matheus. Já o show principal da noite será com a revelação do samba Mumuzinho que lançou recentemente o quarto disco de sua carreira, Fala meu Nome Aí. Para esta apresentação, as novas “Design”, “Fulminante” e “Teste de Conhecimento – do álbum Fala meu Nome Aí – estarão no repertório, bem como os sucessos “Estonteante”, “Fala”, “Combinado”, “Preliminares”, “Curto Circuito”, “Calma” e muito mais.

A banda que irá acompanhar Mumuzinho é formada por Cláudio Bonfim (baixo), Williams Mello (bateria), Cezar Rocha (violão), Nélio Jr. (teclado), Juninho Rezende (cavaquinho), Nego (pandeiro), William Will (tan-tan), Márcio Kuko (surdo), Eddy Flash (backing vocal) e Fabiano dos Anjos (backing vocal).

Serviço

Réveillon do Município de Magé

Local: Praia de Mauá

Horário: A partir das 20h

Atrações: DJS Alessandro Cruz e Maurinho. Os grupos Mais Q Diferente, Pagodêo e Alucina, e as duplas Rômulo e Ricardo, e Jota Anderson e Matheus. Show principal: Mumuzinho

Mais informações: (21) 2633-2944 /(21) 2633-2704

(21) 2633-2761 /(21) 2633-2392

Classificação: Livre