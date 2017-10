Pernambucano que trabalha como pesquisador de loterias nacionais e internacionais afirma ter acumulado R$ 150 mil com prêmios de Mega-Sena, Quina e Lotofácil. Fascinado por matemática, o técnico em contabilidade Guilhermino Ferreira, de 41 anos, costumava jogar toda semana em pelo menos uma loteria. Os números escolhidos eram aleatórios: data de aniversário de um familiar, placa de carro dos amigos, telefone de algum conhecido. Mas nunca faturava absolutamente nada. Certo dia, resolveu parar de “jogar dinheiro fora”, como ele diz, e começou a estudar como poderia aumentar suas chances no jogo. O resultado: garante ter ganhado mais de 70 vezes desde então.

“A matemática é uma ciência exata e pode, sim, ajudar o apostador. Depender da sorte não é um bom negócio. Acredito que a sorte pode ser ‘melhorada’. Para mim, em uma loteria, 45% é investimento, 45% é estratégia e 10% é sorte”, afirmou.

As orientações do especialista servem para qualquer tipo de loteria, entre elas Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Timemania, Lotomania, Dupla-Sena e Loteca. Mas atenção à principal dica: mesmo com métodos, estudos e sugestões, não existe garantia de vitória, portanto nunca invista um dinheiro que lhe fará falta. “Eu mesmo jogo com frequência, mas no máximo R$ 100 por semana. A loteria deve ser encarada sempre como entretenimento. Você não deve jogar alto, jogue pouco dinheiro, mas use as dezenas certas se baseando em dados estatísticos”, disse.

De acordo com ele, seus prêmios somados giram em torno de R$ 150 mil. Ele já faturou com quinas da Mega-Sena, quadras da Mega-Sena da Virada e acertos de “14 pontos” da Lotofácil. A Sena, prêmio máximo do País, no entanto, nunca saiu em suas cartelas. “Ganhar o prêmio máximo não é tarefa fácil. Nunca acertei a Sena porque nunca tive essa sorte e também nunca investi muito alto. Mas existem cálculos para quem quer e possui recursos para tentar”, afirmou.

O autor informou que não se deve jogar em números seguidos nem em números que estão na mesma coluna (na vertical). Além disso, declara que se deve apostar na mesma quantidade de dezenas pares e ímpares e separar a cartela em quatro quadrantes, selecionando sempre dezenas de quadrantes diferentes.

Depois, Ferreira entra em um dos assuntos mais abordados na publicação: os conceitos de fechamento e desdobramento. Ele explica que eles são usados quando o apostador aposta com mais de seis números – ele aconselha no mínimo dez – gastando o menor valor possível e aumentando as chances de ganhar. “Fechamento em loterias é um agrupamento de certa quantidade de números que garante uma premiação mínima se determinadas condições forem atendidas”, disse. Segundo o especialista, é possível, por exemplo, jogar dez números na Mega-Sena e garantir pelo menos a quadra acertando cinco desses números. As contas são feitas com a utilização de planilhas elaboradas a partir de teorias de probabilidade.

Mas calma!

Sim, já falamos sobre isso, mas temos que voltar ao assunto: não existe garantia de vitória nas loterias, portanto jamais aposte um dinheiro que lhe fará falta. Nunca é demais lembrar que as chances de você ganhar na Mega-Sena com um jogo normal de seis números é de apenas uma em cada 50.063.860. Na Quina e na Lotofácil, consideradas mais “simples”, a probabilidade cai (mas continua elevada): uma em cada 24.040.016 e uma em cada 3.268.760, respectivamente.