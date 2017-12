Demi-Leigh Nel-Peters, representante da África do Sul, foi eleita na noite deste domingo, dia 26, a mulher mais bela do planeta.

Em uma competição acirrada com outras 91 candidatas, a beldade de 22 anos, recém-formada em Administração pela Universidade de North-West, conquistou o júri e levou o título máximo da beleza. Ela foi coroada pela francesa Iris Mittenaere, eleita Miss Universo no ano passado. “Aproveite o seu tempo porque ele voa”, aconselhou a veterana no início da atração.

A brasileira Monalysa Alcântara, de 18 anos, ficou entre as 10 semifinalistas, mas não avançou na disputa. A modelo foi eleita Miss Brasil 2017 representando o estado de Piauí.

O evento foi realizado no Planet Hollywood Resort and Cassino, em Las Vegas, nos Estados Unidos, com apresentação de Steve Harvey, o mesmo que em 2015 anunciou erroneamente a candidata vencedora.

O júri foi formado pela Miss Filipinas 2015, Pia Wurtzbach, pela celebridade de internet e modelo venezuelana Lele Pons, pelo apresentador Ross Mathews, pelo empreendedor Farouk Shami, pela repórter Megan Olivi, pelo maquiador Jay Manuel e pela Miss Universo 1998 Wendy Fitzwilliam, de Trinidad e Tobago.

As cantoras Fergie e Rachel Platten animaram a 63ª edição do concurso