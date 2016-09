Record vai exibir ‘Game of Thrones de Cristo’ com Jesus argentino

A Record vai exibir no último trimestre deste ano a minissérie A.D. The Bible Continues (literalmente, Depois de Cristo – A Bíblia Continua), rotulada nos Estados Unidos de “Game of Thrones de Cristo” por causa das semelhanças de figurino, fotografia e até de personagens e tramas.

A produção começa na crucificação de Jesus, interpretado pelo ator argentino Juan Pablo Di Pace, e mostra o nascimento do cristianismo e a perseguição aos cristãos após a ressurreição.

A minissérie irá ao ar às terças, na faixa de reality shows da emissora, a partir do próximo dia 4. Ocupará o espaço na grade que no ano passado foi de A Fazenda e que em 2016 estava reservado para uma edição inédita de Troca de Família. Devido à recessão econômica, que vem afetando duramente os gastos publicitários, a emissora optou por adiar seus investimentos em realities para 2017. Com 12 episódios, A Bíblia Continua, portanto, será um programa tapa-buraco. A Record ainda não definiu como traduzirá o título em inglês.

Lançada em 2015, a minissérie é a continuação de A Bíblia (2013), produção do History Channel que fez sucesso no mundo todo e já foi exibida, inclusive, pela Record. Nos Estados Unidos, foi ao ar pela rede NBC e teve média de 6,5 milhões de telespectadores _uma audiência modesta para o padrão da TV aberta norte americana. No Brasil, já passou no canal Mais Globosat.

DIVULGAÇÃO/NBC

Em A.D. The Bible Continues, o ator Adam Levy é o protagonista; ele faz o apóstolo Pedro

A trama de A Bíblia Continua foca no apóstolo Pedro, interpretado por Adam Levy, que se torna o líder dos seguidores de Jesus e é considerado o pai da Igreja Católica e o primeiro papa. Reproduz acontecimentos dos dez primeiros capítulos do livro Atos dos Apóstolos, do Novo Testamento. Personagens bíblicos importantes são retratados: Maria (mãe de Jesus), apóstolo João, Pôncio Pilatos, Caifás, Maria Madalena e Saulo de Tarso (que depois viraria apóstolo Paulo).

Criador de A Bíblia Continua, Mark Burnett (o mesmo de Survivor e O Aprendiz) assumiu a comparação da minissérie com Game of Thrones. Logo após a exibição dos primeiros episódios nos EUA, jornalistas apelidaram a produção de “Game of Thrones de Cristo”. Burnett disse na época que a atração é um “encontro entre o drama da HBO e o livro A Bíblia Sagrada”.

Nascido em Buenos Aires, o ator Juan Pablo Di Pace, de 37 anos, foi escolhido para interpretar Jesus Cristo por causa da semelhança física e do domínio da língua inglesa _ele estudou teatro em Londres e atuou em séries britânicas. Sua primeira aparição na TV norte-americana foi na terceira temporada do remake de Dallas, em 2014. Após A Bíblia Continua, ele conseguiu trabalho em Fuller House, da Netflix, continuação de Três É Demais (1987-1995).

Trailler em inglês