O Portal dos Procurados oferece recompensa de R$ 1 mil por informações sobre Paulo Roberto Soares, de 38 anos.

Ele é suspeito de matar a namorada, Pâmela da Silva Teófilo, de 21 anos, na Rua José Guilherme, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu no último domingo.

De acordo com testemunhas, na noite de sábado, o casal estava bebendo no portão da mãe da menina e Paulo Roberto “aparentava estar tranquilo”. No entanto, segundo relatos, Pâmela era frequentemente agredida por ele, que demonstrava ser possessivo e violento, além de andar armado.

Pâmela conheceu o suspeito há cinco meses e decidiu recentemente morar com ele. A polícia informou que a mulher levou um único tiro à queima-roupa no coração. O corpo da vítima foi encontrado com sinais de espancamento e mordidas nas partes íntimas. Ela teria sido ainda torturada e queimada com um cigarro. Paulo é considerado foragido da Justiça.

Ele já foi preso e condenado a 12 anos de reclusão pelo crime de extorsão mediante sequestro. No dia 10 de dezembro, Paulo saiu em liberdade no sistema semiaberto, do Instituto Penal Candido Mendes, e possui uma tornozeleira eletrônica para monitoramento pela Justiça.

Quem tiver qualquer informação sobre Paulo Roberto Soares pode denunciar pelos seguintes canais: WhatsApp ou Telegram dos Procurados (21) 96802-1650; pelo facebook/(inbox), endereço: www.facebook .com/procurados.org/, pelo mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo aplicativo do DD. Em todos os canais de denúncias, o anonimato é garantido.

Todas as informações pertinentes ao caso estarão sendo encaminhadas para Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que está encarregada do inquérito criminal.