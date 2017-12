O Centro de Treinamento Carlão Silva, um dos programas de responsabilidade social de Nova Iguaçu, celebrou seus 15 anos.

Desde a sua criação, em Novembro de 2002 o projeto já atendeu cerca de 2 mil crianças e jovens diretamente e conta com 250 alunos matriculados oferecendo um apoio educacional, social e psicológico por meio do esporte.

Para comemorar a data, a Instituição promoveu, no último domingo (26), na Praça do Skate, em Nova Iguaçu uma festa aberta ao público, com serviços de aplicação de flúor , teste de glicose , avaliação de pressão , sorteios de brindes , brinquedos e pintura para as crianças, entre outras atividades. O Centro de Treinamento foi fundado pelo ex jogador de vôlei , Antônio Carlos da Silva, o Carlão, que renunciou sua carreira no esporte para se dedicar ao projeto, na cerimônia ele fez homenagens a imprensa do Município.

“O Centro de Treinamento é a mais pura estratégia de inclusão social que um trabalho possa ser, ele foi construído baseado na minha história, nas minhas dificuldades, nas minhas lutas, para justamente dar oportunidades as crianças e jovens nascidas na Baixada Fluminense que não disponibilizam de condições financeiras favoráveis para pagar um treinamento”, declarou Carlão.

O Projeto atende crianças a partir dos 7 anos de idade de forma gratuita com aulas de vôlei realizadas de segunda a sexta feira para a população. Além do esporte, são desenvolvidas palestras educativas para jovens e adultos em escolas, igrejas, universidades e centros de reabitação, onde são abordados diversos temas de qualidade de vida, onde se trabalha a criatividade, liderança, força de vontade e relacionamento do aluno. Com essas apresentações o programa já atendeu indiretamente cerca de 250 mil pessoas de diversos municípios do Rio de Janeiro.