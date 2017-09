Pesquisas recentes apontam que o hábito da leitura ainda não faz parte de 44% da população brasileira.

E, com objetivo de potencializar a prática em pessoas que não gostam ou sentem dificuldade, a Livraria Saraiva do Shopping Nova Iguaçu recebe no próximo dia 8 de setembro (sexta-feira), às 19h, o projeto Fábrica de Leitores – uma iniciativa do Instituto de Otimização da Mente (IOM), em parceria com o Instituto Angelicum. As inscrições são gratuitas e limitadas.

No encontro será realizado o diagnóstico da leitura atual dos participantes e apresentação da Cartilha do Bom Leitor, um guia com dicas práticas e simples, pela especialista em Leitura Dinâmica e Otimização do Estudo, Lissandra de Oliveira. Além disso, as psicólogas e idealizadoras do projeto Construindo Histórias, Michelle Santos e Kelly Cordeiro, irão falar sobre a importância da articulação entre a psicologia e a educação.

“O que poucos sabem é que quase metade da população pode não ler por conta de fatores bem simples como preguiça, sono intenso, vergonha ou desinteresse. O evento pretende entender estes leitores e inseri-los novamente ao prazer da leitura e aprendizado”, destaca Lissandra, que é idealizadora do projeto Fábrica de Leitores, responsável pelo IOM e coautora do livro “Como Ler 1000 Palavras por Minuto”.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 96460-8111 ou pelo e-mail contato@fabricadeleitores.com.br.

Serviço:

Projeto Fábrica de Leitores – Nova Iguaçu