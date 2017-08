Matéria : Raphael Gomes Um dos mais atuantes vereadores de Nilópolis e Presidente da Câmara Municipal , Jorge Henrique ” Dedinho ” é pré candidato a Deputado Federal . Dedinho tem 90% de Aprovação dentro do município e nas sessões plenárias está sempre presente buscando soluções para os problemas da cidade . O Gabinete do Presidente da Câmara conta com uma equipe de primeira e fora dela também . A população é sempre atendida por ele e o mesmo tem ficado até altas horas da noite tentando e resolvendo questões como a fragilidade na segurança do município , o desemprego entre outros assuntos . A população Nilopolitana busca Um verdadeiro Representante pra solucionar problemas que hoje de fato existem.

Depoimentos da População :

“Dedinho é meu amigo e to fechado com ele porque é o melhor pra Nilópolis”. Perninha .

” Nilópolis é muito assalto , aqui na Mário de Araújo é uma tristeza mas se Deus quiser ano que vem vai melhorar , juntos somos dedinho “.

Dona Maria Lúcia , Centro