A baixada fluminense vai ter uma oportunidade incrível no próximo dia 10. A prefeitura vai leiloar mais de 200 veículos apreendidos em operações na cidade, com lotes a partir de R$150,00. Os veículos estarão aptos a circularem depois de regularizados e os arrematantes não arcam com dívidas antigas do veículo.

A Prefeitura Municipal de Nilópolis realiza, no dia 10 de novembro, um leilão de carros e motos apreendidos durante as operações de fiscalização na cidade. São mais de 200 lotes que chegam a 70% de desconto. No leilão, há automóveis iniciando os lances a R$150,00.

Os interessados podem participar do leilão de duas maneiras: presencialmente, comparecendo na Rua Deputado Flores da Cunha, nº 265, no bairro Jardim Meriti, em São João de Meriti, e também online, através do site www.BRbid.com. Os lances antecipados já estão abertos. Para participar basta se cadastrar gratuitamente no site. A disputa será simultânea entre os participantes presentes e os usuários de internet, e terá início às 10h.

São destaques do leilão: o Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, ano 2012/2013, no lote 477, com valor inicial de R$6.450,00 e a Honda CG 150, ano 2013/2014, no lote 682, com valor inicial de R$1.050,00.



Todos os lotes permanecem no depósito há pelo menos 90 dias e não foram retirados por seus proprietários. Os automóveis serão entregues aos arrematantes livres de multas e IPVA`s, exceto o IPVA do ano de 2015, que será responsabilidade do arrematante.

Os lotes poderão ser visitados no dia 6 de novembro, das 9h às 17h, no Pátio Baixada Legal 2, localizado na Rua Getúlio Vargas, nº49, no bairro Jardim Iris, em São João de Meriti.

Os interessados podem conferir e edital do leilão em: www.BRbid.com. No site, também é possível visualizar as fotos dos veículos e outras descrições.