Pré-Réveillon na Portela terá presença da banda do Cordão da Bola Preta

A quadra da Portela será palco de um grande pré-Réveillon, na próxima sexta-feira (30), a partir das 22h. Na ocasião, a agremiação promoverá seu ensaio-show com a participação especialíssima da banda do Cordão da Bola Preta, que promete sacudir o Portelão.

A anfitriã da noite abrirá a programação em grande estilo. Sob o comando do intérprete Gilsinho e da bateria Tabajara do Samba, vão se apresentar passistas, baianas, compositores, destaques, Velha Guarda, departamento feminino e integrantes das torcidas organizadas da Portela.

Participam também Alex Marcelino e Danielle Nascimento, primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Portela, Marlon Flôres e Camylinha Nascimento, segundo casal da agremiação, e a rainha de bateria Bianca Monteiro. Tudo isso ao som de sambas antológicos da Portela e do hino oficial para o próximo Carnaval, quando a escola apresentará o enredo “Quem Nunca Sentiu o Corpo Arrepiar ao Ver Esse Rio Passar…”, do carnavalesco Paulo Barros.

Em seguida, o Bola Preta, que realizará o 99º desfile de sua história em 2017, vai arrebatar o público com marchinhas antológicas. “Marcha do Cordão do Bola Preta”, “Cidade Maravilhosa”, “Sassaricando”, “Aurora”, “Cabeleira do Zezé” e “Maria Sapatão” são algumas das canções garantidas no repertório.

Bom demais, né? Nada melhor do que um grande baile de Carnaval para iniciar 2017 com muita alegria. O ingresso do ensaio custa R$ 20. Mesas com quatro lugares serão vendidas a R$ 30 (não inclui a entrada). A quadra da Portela fica na Rua Clara Nunes 81, em Madureira. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (21) 3256-9411.

Serviço:

Pré-Réveillon da Portela com Cordão da Bola Preta

Data: Sexta, dia 30 de dezembro

Horário: A partir das 22h

Local: Quadra da Portela

Endereço: Rua Clara Nunes 81, Madureira, Zona Norte do Rio

Ingresso: R$ 20

Mesas com quatro lugares: R$ 30

Camarote inferior (com 15 lugares): R$ 300

Camarote superior (com 15 lugares): R$ 450

Classificação etária: 18 anos

Informações: (21) 3256-9411

Vendas online

www.ingressocerto.com/portela