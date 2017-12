Alunos que desejam ingressar em uma das 82 escolas públicas estaduais de Ensino Médio Profissionalizante em Empreendedorismo em horário integral no ano letivo de 2018 devem fazer a pré-matrícula até o dia 4 de dezembro.

. As inscrições são por meio do link na página da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) no Facebook ( www.facebook.com/SeeducRJ ) ou diretamente pelo site Matrícula Fácil ( www.matriculafacil.rj.gov.br

As unidades de ensino com vagas abertas estão localizadas em 48 municípios do Rio de Janeiro. Na Região Metropolitana, 15 escolas instaladas na capital e nas cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá estão com oportunidades disponíveis. Na Baixada Fluminense, os alunos têm como opção 21 colégios; na Região do Médio Paraíba, 14; nas regiões Norte e Noroeste, 12; na Região dos Lagos, sete; no Centro-Sul, cinco escolas; na Região Serrana, quatro; e na Região da Costa Verde, em Angra dos Reis e Paraty, duas unidades estão com pré-matrículas abertas. O interessado pode conferir a lista das escolas acessando o ícone Educação Integral no site da Seeduc, no endereço www.rj.gov.br/web/ seeduc

– Essas escolas aderiram ao Programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, uma parceria com o Ministério da Educação, e estão com uma nova proposta de ensino – diz o secretário de Estado de Educação, Wagner Victer.

Uma escola que oferta Ensino Médio Profissionalizante em Empreendedorismo e tem apresentado resultados positivos é o Ciep 324 – Mahatma Gandhi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Parte dos estudantes colocou em prática suas propostas de negócios após as orientações e conhecimentos transmitidos pelos professores durante as aulas. A aluna Nívea Maria, de 17 anos, da 1ª série do Ensino Médio, é uma delas.

– Montei um negócio de venda de salgados e doces e está dando certo. Com as aulas de Empreendedorismo também estou conseguindo me organizar, fazer listas do que preciso comprar, quanto vou gastar, entre outras coisas – diz.

O estudante João Augusto Pinheiro, de 17 anos, já tinha uma “veia empreendedora” e decidiu dar um salto em sua carreira. Trabalhando como funcionário em um lava-jato de carros, ele vislumbrou a chance de mudança. Após as aulas de Empreendedorismo, o jovem pesquisou com cuidado, fez planos, organizou seu orçamento e montou seu próprio negócio.