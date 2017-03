Quem aí tá mega ansioso pra matar as saudades dos “Power Rangers” nas telonas?

A história, que marcou a infância de muita gente por aí no formato de série, vai voltar como um filme para as telonas e ainda contará com dois membros da série clássica para matar a saudade, são eles: Jason David Frank (Ranger verde) e Amy Jo Johnson (Ranger rosa). Recentemente, a primeira Ranger Rosa fez uma surpresa pro elenco do novo filme durante uma entrevista do grupo de atores.

A Lionsgate apenas confirmou que Frank e Johnson participarão do filme, mas não entrou em detalhes sobre como isso vai acontecer. Mesmo assim, a gente já fica mega feliz em saber que vamos poder contar com essas participações pra lá de especiais, né? É fato que todo mundo tá roendo as unhas até a estreia do novo “Power Rangers”, mas já dá pra gente ter uma noção do que vem por aí com os trailers divulgados pelo estúdio.

Anota aí na sua agenda! O filme estreia dia 23 de março e promete continuar bombando e conquistando milhares de fãs pelo mundo!