A Piraquê – uma das mais conhecidas fabricantes de biscoitos, massas e refrescos do Brasil e que acaba de completar 67 anos no mercado – está com as inscrições abertas, até o dia 31 de outubro, para o seu primeiro Programa de Trainee.

A companhia busca candidatos formados entre dezembro de 2015 e 2017 (incluindo os formandos em dezembro 2017) em todos os cursos superiores.

As inscrições só poderão de realizadas por meio do link: http://scup.it/hf3l e o programa terá início a partir do dia 8 de janeiro de 2018.

Os interessados terão que preencher as seguintes exigências:

inglês avançado;

domínio do pacote office com excell e

ter disponibilidade para viagens.

Além do salário, que é bem atraente, a Piraquê também oferecerá alguns benefícios como vale transporte, plano de saúde, entre outros.

“A Piraquê está selecionando jovens recém-formados e dinâmicos que querem abraçar uma oportunidade ímpar de trabalhar em uma empresa carioca e que oferece um clima bem bacana para quem está entrando para o mercado de trabalho”, opina Alessandro Franca, gerente de RH da Piraquê.

Perfil Piraquê

A empresa pretende ampliar seus horizontes rumo aos estados de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Bahia. Para dar suporte a este crescimento, a empresa instalou uma segunda unidade no Distrito Industrial de Queimados, na Baixada Fluminense do Rio. Atualmente, a companhia conta com mais de 4 mil colaboradores, além de centenas de vendedores posicionados estrategicamente por todo o Brasil. Seu novo centro de distribuição, totalmente automatizado, possibilitou o crescimento de 30% em sua produção e tem a capacidade de dobrar a distribuição. Alexandre Colombo, diretor de Marketing da Piraquê, está bastante otimista e comemora a nova fase e o plano de expansão da empresa. Segundo o executivo, o faturamento no período 2015/16 teve um aumento de 10% e o mesmo deverá acontecer em 2017.

“No segundo semestre deste ano, lançamos 5 novos biscoitos: as rosquinhas de chocolate, rosquinhas de coco, rosquinhas de leite, recheadinhos de chocolate com casquinha branca e recheadinhos de chocolate com casquinha de chocolate (duo de chocolate) são as novas estrelas do mercado. A estratégia para São Paulo, por exemplo, é ampliar o Market share de 4% para 10%. A companhia também lançou a linha Natur com quatro tipos de biscoitos – sabores aveia e mel, maçã e canela, cacau e cereal e multigrãos – que visam a saudabilidade de seus clientes.