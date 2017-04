Os visuais de Ryoji Imaizumi são obras de arte. Para criá-los, o cabeleireiro japonês usa materiais como doces, cartas, brinquedos e outros objetos que jamais imaginaríamos que poderiam render penteados.

Com mais de 150 mil seguidores no Instagram, o artista tem chamado atenção fora do Japão, e já apareceu em revistas e sites de moda ocidentais como a Vogue e a The Cut. O legal é que ele costuma compartilhar na internet o making of de suas criações, então fica mais fácil de entender como ele consegue empilhar tantas coisas em uma cabeça. No caso do visual com doces, Ryoji cobriu o cabelo com uma touca com superfície adesiva, por exemplo. Um dos seus looks também usou ímãs presos aos fios para prender pecinhas de metal e transformá-las em uma pequena escultura. Simplesmente genial.