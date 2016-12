Pedágio da Rio-Teresópolis sofrerá aumento a partir de segunda

O valor do pedágio da BR-116/RJ (Rodovia Santos Dumont), a antiga Rio-Teresópolis, sofrerá um aumento a partir da próxima segunda-feira, dia 5.

Carros de passeio deixarão de pagar R$ 12,20 para pagar R$ 17, 10 na praça principal Engenheiro Pierre Berman (Bongaba). Nas praças auxiliares de Santo Aleixo (Km-114,5) e Santa Guilhermina (Km-122) o valor será de R$ 12,00 .Desde 2012, o valor da tarifa básica de pedágio da BR-116/RJ não era reajustado.

O reajuste feito pela Concessionária Rio-Teresópolis (CRT), que admnistra a via, foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Segundo a empresa, percentual autorizado é resultado da aplicação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado no período, além da compensação pelas perdas decorrentes da entrada em vigor da Lei nº 13.103/2015, a “Lei dos Caminhoneiros”, pela qual as concessionárias federais de rodovias deixaram de considerar os eixos suspensos na cobrança da tarifa para veículos pesados.