Quem utiliza o transporte público na cidade reclama da conservação dos veículos, do atendimento e considera que o valor é muito alto em relação ao serviço prestado.

A redução da tarifa nas 14 linhas foi determinada pelo prefeito Washington Reis, depois de uma ação popular protocolada no Ministério Público. O decreto foi assinado na última quinta-feira (31).

Em Duque de Caxias, os ônibus não possuem um valor único. A cobrança é feita de acordo com a empresa. A tarifa mais barata custa R$ 4. Com o decreto, 40% das linhas que circulam na cidade terão suas passagens reduzidas.

As linhas que terão a redução no valor das tarifas são:

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários em Duque de Caxias (Setransduc) infomrou que as empresas reduziram o valor cobrado e que acordo firmado entre a Prefeitura e as empresas prevê que, durante o período de um mês, seja avaliada a situação financeira das empresas. O sindicato afirma que a redução das tarifas traz um prejuízo “muito grande” ao setor e alerta que, sem subsídios e redução de impostos, as empresas não suportarão a queda de arrecadação.

OPINIÃO

A passagem na cidade do Rio de Janeiro é única, custa R$3,60 e tem linhas que circulam mais de 70 km. Em Caxias, as linhas mais longas não passam de 25km e a maioria dos passageiro circula menos de 20km por trajeto. Dito isso, como podem os empresários dizerem que podem ter prejuízo??? E passagem de meia que custa R$4 e não teve redução? O IDEAL É UM VALOR ÚNICO PARA TODO O MUNICÍPIO. UM VALOR JUSTO E VEÍCULOS DESCENTES, LIMPOS E COM AR CONDICIONADO!

E você, o que acha? Deixe sua opinião!